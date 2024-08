Mercedes-AMG PureSpeed, ulltimi test su strada

La Mercedes-AMG è alle battute finali nello sviluppo della PureSpeed, una vettura sportiva di altissimo livello che ha catturato l'attenzione del mondo automobilistico

con la sua presentazione come concept a Monaco lo scorso maggio. Questo esclusivo modello in edizione limitata sta ora affrontando una serie di test rigorosi su strade italiane e sulla celebre pista ad alta velocità di Nardò, nel sud Italia.

Il percorso di test, lungo oltre 3.000 chilometri, ha inizio sulle tortuose strade del nord Italia per poi proseguire verso la velocissima pista di Nardò. Qui, il team di ingegneri Mercedes-AMG, in collaborazione con gli specialisti di Pininfarina, sta affinando ogni dettaglio della PureSpeed per garantire che il veicolo rispetti i più elevati standard di qualità e prestazioni.

Il design della PureSpeed rappresenta un omaggio alle corse automobilistiche. Questa due posti radicalmente aperta, priva di tetto e parabrezza, è stata concepita per offrire un'esperienza di guida estrema e senza compromessi. Durante i test, l'attenzione è rivolta a un'ampia gamma di fattori, dal funzionamento dei sistemi alla tenuta della carrozzeria in diverse condizioni di guida. Gli esperti sono impegnati in regolazioni dinamiche, testando il veicolo a velocità elevatissime per perfezionare la sua risposta e stabilità.

Uno degli elementi distintivi della PureSpeed è il sistema HALO, che sostituisce il tradizionale montante A. Derivato direttamente dal motorsport di altissimo livello, il sistema HALO fornisce una protezione senza pari per gli occupanti, riprendendo l'evoluzione tecnologica vista in Formula 1™. Due caschi, realizzati esclusivamente per questo modello e ottimizzati aerodinamicamente, completano l'equipaggiamento di sicurezza.

La produzione della PureSpeed sarà limitata a soli 250 esemplari, destinati a un ristretto gruppo di collezionisti e appassionati di automobili. Ispirata alle leggendarie auto da corsa del passato, la Mercedes-AMG PureSpeed combina un'estetica inimitabile con prestazioni dinamiche eccezionali, promettendo di diventare un capolavoro per pochi fortunati.