Mercedes-Benz 230 G DLRG: l'eroe dei salvataggi che ha fatto storia

Nel cuore del Museo Mercedes-Benz, un simbolo di resilienza e affidabilità cattura l'attenzione dei visitatori:

il Mercedes-Benz 230 G, un veicolo che ha servito la Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) per quasi quarant'anni, emerge come protagonista nella Galleria degli eroi di tutti i giorni. Questo iconico fuoristrada, costruito nel 1982 e personalizzato dalla carrozzeria Ziegler, ha svolto un ruolo fondamentale nelle operazioni di salvataggio e soccorso nelle acque di Francoforte sul Meno e dintorni.

Lanciato nel 1979, il modello G della serie 460 si è subito affermato per le sue eccezionali capacità fuoristrada, tanto da diventare una scelta privilegiata per le organizzazioni di soccorso come la DLRG. Il veicolo esposto, con numero di identificazione operativa 2/58/2, non è solo un esempio di ingegneria robusta, ma un testimone silenzioso di innumerevoli operazioni di emergenza svolte con successo. Con il suo motore a quattro cilindri da 2,3 litri e 102 CV, questo G ha attraversato strade allagate e terreni impervi, trasportando squadre di sommozzatori e il loro equipaggiamento nei luoghi più inaccessibili.

La configurazione del veicolo, dotata di un verricello potente, radio bidirezionale e un sistema di segnalazione con faro blu, lo ha reso un partner insostituibile per il soccorso in acqua e durante le calamità naturali. All'interno, il veicolo ospitava con precisione chirurgica le attrezzature necessarie per le operazioni subacquee, dalle tute da sub ai compressori per le bombole d'aria, tutte riposte in un sistema di cassetti facilmente accessibile.

Questo esemplare, che ha continuato a servire fino al 2021, rappresenta un perfetto connubio tra la funzionalità del design Mercedes-Benz e la dedizione della DLRG. Anche in pensione, il 230 G mantiene la sua targa originale, un dettaglio che sottolinea la sua lunga storia operativa. Ora, nel suo meritato riposo al Museo Mercedes-Benz, questo veicolo di emergenza non è solo un pezzo da esposizione, ma un tributo vivente all'eroismo quotidiano.

L'allestimento nella Collection Room 5 permette ai visitatori di apprezzare da vicino ogni dettaglio di questo veicolo leggendario, che con il suo aspetto imponente sembra pronto per una nuova missione. Un'opportunità unica per riflettere sul ruolo fondamentale dei mezzi di soccorso nel proteggere e salvare vite, una tradizione che continua oggi con la Mercedes-Benz Classe G della serie 464, degna erede di questo instancabile protagonista delle operazioni di soccorso.