Mercedes-Benz Sprinter, protagonista al Caravan Salon di Düsseldorf 2024

Il Mercedes-Benz Sprinter, da quasi tre decenni il punto di riferimento nel mercato dei veicoli per camper,

si rinnova ulteriormente per il 2024, consolidando la sua posizione di leader indiscusso. Al Caravan Salon di Düsseldorf, in programma dal 31 agosto all'8 settembre, Mercedes-Benz presenta il nuovo Sprinter, un veicolo che coniuga tradizione e innovazione, rispondendo in maniera ottimale alle esigenze sempre più sofisticate dell'industria dei camper.

Il nuovo Sprinter mantiene la sua versatilità, offrendo una gamma completa di varianti di carrozzeria, motorizzazioni e trasmissioni, che lo rendono adatto a qualsiasi tipo di conversione. Che si tratti di un furgone a pannelli per i camper più lussuosi, di un telaio per camper ad alcova, semi-integrati o completamente integrati, oppure della versione con testa di trazione, il nuovo Sprinter continua a garantire una libertà progettuale senza eguali per i produttori di camper.

Sul fronte delle motorizzazioni, il nuovo Sprinter offre il collaudato motore diesel a quattro cilindri OM 654, disponibile in quattro livelli di potenza, che garantisce efficienza e prestazioni elevate. Non mancano le opzioni di trazione: anteriore, posteriore e integrale, quest'ultima capace di distribuire la coppia in modo variabile tra gli assi, assicurando massima trazione e maneggevolezza in tutte le condizioni.

Le novità più rilevanti riguardano tuttavia l'ampliamento delle tecnologie di sicurezza e comfort. Sistemi come l'Active Brake Assist, il Moving-off Information Assist e il Sideguard Assist sono stati ulteriormente perfezionati per offrire un supporto ancora più intelligente e migliorare l'esperienza di guida, soprattutto per chi affronta lunghi viaggi in camper.

A bordo, il comfort Mercedes è garantito da un abitacolo moderno e tecnologicamente avanzato, con un nuovo volante high-tech e il sistema multimediale MBUX aggiornato, ora dotato di un touchscreen da 10,25 pollici e un assistente vocale ancora più intuitivo.

I visitatori del Caravan Salon di Düsseldorf potranno ammirare i primi camper basati sul nuovo Sprinter, un veicolo che, con le sue caratteristiche innovative, promette di ridefinire gli standard del mercato dei camper, offrendo un’esperienza di viaggio sicura, confortevole e all’insegna della massima libertà.