Alpine Endurance Team Raggiunge la Top 5 alla Lone Star Le Mans

Il weekend appena trascorso ha visto l'Alpine Endurance Team brillare nel Campionato Mondiale FIA Endurance,

disputando la sesta e terzultima gara della stagione sul Circuito delle Americhe ad Austin, Texas. La Lone Star Le Mans ha rappresentato una sfida particolarmente impegnativa per il team francese, che ha esordito per la prima volta con le sue Hypercar su questo tracciato. Nonostante le difficoltà iniziali, l'Alpine A424 ha conquistato un eccellente quinto posto, il miglior risultato della stagione, consolidando la posizione della squadra nella classifica del Campionato.

Il team ha iniziato il weekend con un programma intenso di prove libere per familiarizzare con il circuito. Nelle qualifiche, Charles Milesi ha impressionato con un ottimo quarto posto nell'Hyperpole, mentre Mick Schumacher ha dovuto affrontare qualche inconveniente, tra cui una vespa che si è introdotta nell'abitacolo, compromettendo le sue prestazioni.

Durante la gara, la strategia sugli pneumatici si è rivelata cruciale. Nonostante un inizio complicato per Ferdinand Habsburg e Matthieu Vaxiviere, entrambi i piloti hanno saputo recuperare posizioni grazie a una guida determinata e una gestione efficace del traffico in pista. Il lavoro di squadra si è dimostrato fondamentale, con Paul-Loup Chatin e Nicolas Lapierre che hanno contribuito a mantenere un ritmo competitivo.

Il momento clou è arrivato a metà gara, quando l'Alpine numero 35 è tornata nel giro del leader grazie a un pit stop tempestivo, effettuato poco prima di una breve neutralizzazione della gara. Charles Milesi, ancora una volta al volante, ha registrato il miglior giro provvisorio, mentre Mick Schumacher ha mostrato un buon ritmo, portando la vettura numero 36 nella Top 10.

Con una doppia Top 10 conquistata (quinto posto per la vettura numero 35 e nono per la numero 36), l'Alpine Endurance Team ha dimostrato di essere in piena crescita. Questo risultato ha permesso alla squadra di tornare al quarto posto nella classifica del Campionato Mondiale di Endurance Costruttori nella categoria Hypercar e di rafforzare la propria posizione come il miglior nuovo arrivato nel FIA WEC.

Il team ora si prepara con fiducia al penultimo round del calendario, che si terrà al Fuji dal 13 al 15 settembre. Con una solida base di esperienza e un crescente spirito di squadra, l'Alpine Endurance Team è pronta a continuare a competere ai massimi livelli.