Leonardo Arduini brilla a Magny-Cours: doppio successo tra gli Junior e Top5 nella Clio Cup Europe

Leonardo Arduini, giovane talento milanese di 19 anni, ha confermato il suo brillante stato di forma nel sesto round stagionale della Clio Cup Europe, disputatosi sul leggendario circuito di Magny-Cours.

Il pilota di MC Motortecnica ha messo in mostra le sue capacità conquistando due vittorie nella Junior Cup e ottenendo una preziosa Top5 nella classifica generale, dimostrando di essere un protagonista indiscusso della serie.

Il fine settimana non era iniziato nel modo più semplice per Arduini, al suo debutto sul difficile tracciato francese, noto per aver ospitato memorabili sfide di Formula 1. Nonostante le difficoltà iniziali, il giovane pilota ha saputo migliorarsi costantemente sessione dopo sessione, lavorando con il team per adattare al meglio la sua Clio Cup #60 alle insidie del circuito.

Le qualifiche hanno visto Arduini ottenere un nono e un quattordicesimo posto, con una piccola sbavatura nella seconda sessione che gli ha precluso l'accesso alla Top10. Tuttavia, è stata la prestazione in gara a fare la differenza, con due corse caratterizzate da un approccio maturo e intelligente. Arduini ha saputo spingere quando necessario, mantenendosi lontano dai guai e prendendosi i rischi giusti per massimizzare il bottino di punti.

In Gara 2, Arduini ha raggiunto un importante sesto posto assoluto, che rappresenta la sua prima Top5 nella serie europea. Un risultato che conferma la crescita costante del giovane milanese, sempre più competitivo anche a livello internazionale. "In gara potevo osare di più, ma ho preferito pensare al campionato, evitando scontri inutili con i protagonisti della serie francese", ha dichiarato Arduini, soddisfatto della sua prestazione.

Con questi risultati, Arduini mantiene salda la leadership nella classifica Junior e scala fino al quinto posto nella classifica generale della Clio Cup Europe. Il prossimo appuntamento lo vedrà impegnato sul circuito di Barcellona, dal 12 al 14 settembre, in un round che sarà valido anche per la serie italiana, dove il giovane talento è attualmente in testa al campionato Junior e quinto nella graduatoria generale.