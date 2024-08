Pirelli Luna Rossa pronta alla sfida finale della 37^ America’s Cup

Il 22 agosto, in una data che riecheggia la storica vittoria della goletta America attorno all’Isola di Wight 173 anni fa, Barcellona sarà il palcoscenico dell’inaugurazione della 37^ America’s Cup.

La competizione si apre con la Final Preliminary Regatta, l’ultimo appuntamento di avvicinamento prima delle sfide decisive, e rappresenta un momento cruciale per tutti i team in gara. Dopo le regate preliminari di Vilanova i La Geltrú e Jeddah, gli equipaggi si ritrovano finalmente a bordo degli AC75, segnando una svolta rispetto agli AC40 utilizzati in precedenza.

Questa regata di apertura, pur non assegnando punti per la Louis Vuitton Cup, è particolarmente significativa. Non solo perché i team gareggeranno sui veloci e complessi AC75, ma anche perché le competizioni saranno esclusivamente a Match Race, abbandonando le prove di flotta che avevano caratterizzato gli appuntamenti di Vilanova i La Geltrú e Jeddah.

A sfidarsi nelle acque di Barcellona saranno i cinque Challenger: Luna Rossa Prada Pirelli, Ineos Britannia, NYYC American Magic, Alinghi Red Bull Racing e Orient Express Racing Team, oltre al Defender Emirates Team New Zealand. L’evento si svilupperà su quattro giorni di intense gare, con le regate che partiranno ogni giorno non prima delle ore 14:00 CEST, e si protrarranno per 2 o 3 ore, a seconda delle condizioni meteo.

La competizione culminerà nell’ultimo giorno, quando i due team meglio classificati si affronteranno nella regata finale, che decreterà il vincitore di questo prestigioso evento di apertura. La tensione è alta, e ogni squadra è consapevole che questo è l’ultimo banco di prova prima delle sfide decisive dell’America’s Cup.

Di seguito il calendario, le informazioni e le regole principali per seguire al meglio l’evento e le regate di Luna Rossa. 21 AGOSTO · Official Practice Race · Conferenza stampa di apertura 22 AGOSTO – 25 AGOSTO · Regate a Match Race 25 AGOSTO · Cerimonia di premiazione nel Race Village CALENDARIO REGATE DI LUNA ROSSA E LATO D’INGRESSO NEL BOX DI PREPARTENZA (la barca blu entra da sinistra, quella gialla da destra) 22 Agosto: MATCH #2 - NZL (blu) vs ITA (gialla) - MATCH #4 - ITA (blu) vs FRA (gialla) 23 Agosto: MATCH #7- USA (blu) vs ITA (gialla) 24 Agosto: MATCH #11- ITA (blu) vs GBR (gialla) 25 Agosto: MATCH #14 - ITA (blu) vs SUI (gialla)