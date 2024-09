Nasce il podcast “Vita da Concessionario Moto”, un nuovo punto di riferimento per il settore motociclistico

È ufficialmente online il primo episodio di “Vita da Concessionario Moto”, il podcast che si propone di raccontare il mondo delle due ruote attraverso la voce dei concessionari e degli operatori di settore.

Lanciato da Pier Francesco Caliari, ex Direttore Generale di ANCMA, e Greta Pogliani, fondatrice di Performing Digital, questo nuovo format si preannuncia come un punto di riferimento imprescindibile per tutti coloro che lavorano e vivono di moto in Italia.

Il podcast, disponibile gratuitamente su Spotify e YouTube, ha l'obiettivo di offrire una piattaforma di dialogo e confronto per i professionisti del settore. Nel primo episodio, Caliari e Pogliani introducono il progetto e ne spiegano la genesi: “Vita da Concessionario Moto” nasce dalla volontà di mettere in luce le sfide quotidiane e le opportunità che caratterizzano il mercato motociclistico italiano, dando spazio alle esperienze e alle opinioni dei concessionari e dei costruttori che operano sul territorio.

Durante i vari episodi, il podcast esplorerà temi di grande rilevanza per il settore: dalle strategie di vendita avanzate alle tecniche di marketing locale, dalla gestione delle relazioni con i clienti e le istituzioni all’adattamento alle nuove tendenze del mercato. Ogni puntata sarà arricchita da interviste e interventi di esponenti di marchi leader e concessionari di successo, che condivideranno le loro esperienze dirette per offrire spunti utili e concreti a tutta la rete.

“Vita da Concessionario Moto” si pone quindi come un contenitore di idee, consigli e strumenti pratici per i professionisti del mondo delle due ruote, con l’intento di sostenere e rafforzare la comunità dei concessionari italiani. Tutti gli episodi saranno accessibili gratuitamente anche sul sito ufficiale del podcast, dove gli ascoltatori potranno recuperare le puntate precedenti e contattare la redazione per suggerimenti o richieste.

Un’iniziativa che promette di arricchire il panorama informativo del settore motociclistico e di diventare un appuntamento fisso per chi vive e lavora con passione nel mondo delle moto.