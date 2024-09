Nissan Ariya NISMO: SUV elettrico da 435 CV con tecnologia e-4FORCE debutta nel 2025

In occasione del World EV Day, Nissan ha presentato la sua nuova Ariya NISMO, un SUV 100% elettrico progettato per coniugare alte prestazioni con la mobilità sostenibile.

Questo nuovo modello, che arriverà sulle strade europee nel 2025, rappresenta l’evoluzione delle versioni standard di Ariya, grazie all'introduzione di nuove tecnologie e a un design ispirato alle prestazioni.

La Ariya NISMO è equipaggiata con la tecnologia e-4FORCE, un sofisticato sistema di trazione integrale con due motori elettrici in grado di erogare una potenza complessiva di 435 CV (320 kW) e 600 Nm di coppia. Grazie a questa configurazione, la vettura accelera da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi, rendendo l'esperienza di guida particolarmente entusiasmante. Le sospensioni dinamiche e la gestione del telaio offrono una stabilità e un controllo superiori, con lo sterzo che si adatta automaticamente in base alla velocità, garantendo maneggevolezza a bassa velocità e precisione in condizioni di guida più impegnative.

Il design aerodinamico della Ariya NISMO è stato ulteriormente ottimizzato, riducendo il coefficiente di portanza dal valore 0,18 della versione standard a 0,11. Un assetto ribassato, il doppio diffusore posteriore e gli pneumatici Michelin Pilot Sport EV montati su cerchi ENKEI da 20 pollici contribuiscono a migliorare le prestazioni e a garantire un'ottima tenuta su strada. Inoltre, il design aerodinamico è stato ispirato alla Formula E, con prese d'aria e deflettori che riducono l'attrito dell'aria intorno agli pneumatici.

All'interno, l'Ariya NISMO si distingue per interni di alta qualità, progettati per esaltare l’esperienza di guida sportiva. I sedili, con cuciture rosse e accenti tipici del marchio NISMO, offrono comfort e supporto ergonomico ottimali. L'atmosfera interna è arricchita dall’illuminazione rossa ANDON, che insieme alle venature del legno scuro, conferisce un tocco elegante e raffinato.

Dal punto di vista della sicurezza, la nuova Ariya NISMO integra un sistema avanzato di frenata con la funzione i-Booster, che migliora la potenza frenante. Inoltre, la tecnologia e-4FORCE permette di bloccare il sottosterzo in caso di accelerazione rapida, garantendo un controllo totale del veicolo. La vettura è anche dotata di un caricatore integrato da 22 kW, che permette una ricarica rapida presso le stazioni pubbliche.

Esteticamente, la Ariya NISMO si presenta con un design audace e pulito, impreziosito dal nuovo colore NISMO Stealth Grey con tetto nero e dettagli rossi, segno distintivo del marchio. Sarà disponibile in quattro colorazioni, ognuna pensata per esaltare il carattere sportivo del veicolo.

Con questa nuova aggiunta alla sua gamma di veicoli elettrici, Nissan conferma il suo impegno verso la mobilità sostenibile e le alte prestazioni, offrendo un modello che unisce potenza, sicurezza e design innovativo.