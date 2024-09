Nissan X-Trail MY24: nuove motorizzazioni Mild Hybrid per il SUV di famiglia

La Nissan X-Trail, uno dei modelli più iconici della casa giapponese, si rinnova per il 2024 con l'introduzione di una nuova motorizzazione e ulteriori miglioramenti tecnologici.

Il SUV, pensato per le famiglie e gli amanti dell’avventura, è ora disponibile con il nuovo motore Mild Hybrid da 1.5 litri, 163 CV e 300 Nm di coppia, che si affianca al propulsore elettrico e-POWER, già ben conosciuto per le sue prestazioni ed efficienza.

Questa scelta di ampliare la gamma risponde alle esigenze di un mercato in crescita, quello dei C-SUV, che rappresenta quasi un quarto del mercato auto italiano. Con la nuova opzione di motorizzazione, Nissan punta a rendere il X-Trail ancora più accessibile, con prezzi che partono da 38.300 euro per le versioni Mild Hybrid a trazione 2WD e 5 posti, abbassando così il costo di accesso rispetto alle versioni e-POWER, mantenendo alta la qualità e le dotazioni del veicolo.

Per le famiglie che necessitano di maggiore spazio, il X-Trail MY24 è disponibile anche in versione 7 posti, con prezzi che partono da 39.200 euro per le versioni Mild Hybrid, mantenendo un perfetto equilibrio tra comfort, prestazioni e convenienza.

Il 2024 segna un anno di grandi novità per il Nissan X-Trail. Oltre al nuovo motore Mild Hybrid, la gamma si arricchisce con un nuovo allestimento denominato N-Trek, che esalta il carattere avventuroso del SUV con dettagli stilistici unici. L’allestimento N-Trek è disponibile esclusivamente con il propulsore e-POWER e si distingue per la finitura scura che avvolge la griglia frontale V-Motion, i paraurti anteriori e posteriori rifiniti in colore canna di fucile e le calotte degli specchietti retrovisori in nero. Per chi desidera una vettura ancora più resistente e versatile, è disponibile un pacchetto opzionale che include tappetini in gomma e rivestimento reversibile del bagagliaio, perfetto per affrontare qualsiasi avventura.

L’allestimento ACENTA, invece, è stato ulteriormente arricchito con nuove tecnologie di serie come il quadro strumenti FULL TFT da 12.3 pollici, la funzione Easy Access per l’apertura e la chiusura automatica del veicolo e il caricatore wireless per smartphone. Anche i cerchi in lega da 18 pollici sono stati ridisegnati, offrendo un look ancora più elegante e robusto. Con queste novità, la versione Mild Hybrid ACENTA parte da 38.300 euro, mantenendo un prezzo altamente competitivo.

Nissan ha voluto puntare anche sulla tecnologia di bordo, con l’allestimento N-CONNECTA che include di serie il sistema di assistenza alla guida ProPILOT con Navi-Link e l’apertura elettronica del bagagliaio con sensore per il piede. Anche il sistema di infotainment ha visto un aggiornamento, con l’integrazione di Apple CarPlay e Android Auto Wireless, per una connessione immediata e senza fili. Il prezzo per questa versione Mild Hybrid parte da 39.800 euro.

Al vertice della gamma troviamo l’allestimento TEKNA, che introduce il nuovo specchietto retrovisore Intelligent Rear View Mirror, una tecnologia già disponibile su Nissan Ariya, che trasforma lo specchietto interno in un display digitale, migliorando la visibilità posteriore e facilitando le manovre in spazi ristretti. Anche i cerchi in lega da 19 pollici sono stati rinnovati, con un design più moderno e accattivante. Il prezzo per la versione Mild Hybrid TEKNA parte da 45.800 euro.

Oltre alle novità estetiche e tecnologiche, Nissan ha introdotto una serie di tecnologie di sicurezza aggiornate e allineate alle normative europee GSR2-B, che ora sono di serie su tutta la gamma X-Trail. Tra le principali innovazioni troviamo:

Un sistema di frenata automatica d’emergenza più reattivo, capace di rilevare con maggiore precisione veicoli, ciclisti e pedoni, intervenendo in tempi rapidi per evitare collisioni.

Un sistema che rileva automaticamente i limiti di velocità grazie al GPS e alla telecamera frontale. In caso di superamento della velocità massima, un'icona lampeggia sul quadro strumenti e, se il conducente non rallenta, un segnale acustico avvisa del pericolo.

Il rilevamento della stanchezza del guidatore e il sistema di avviso e prevenzione dell’abbandono involontario di corsia, che si attivano automaticamente ogni volta che si accende il veicolo, garantendo una maggiore sicurezza durante la guida.

Oltre alla nuova opzione Mild Hybrid, il Nissan X-Trail continua a offrire la tecnologia innovativa del propulsore e-POWER, che combina l’efficienza di un motore elettrico con l’autonomia di un motore a combustione interna. Nella versione e-4ORCE 4WD, due motori elettrici – uno per ogni asse – garantiscono una trazione integrale dinamica e prestazioni eccellenti su ogni tipo di terreno. Questo sistema offre il piacere di guida tipico dei veicoli elettrici, con accelerazione brillante e lineare, senza la necessità di ricaricare il veicolo tramite la rete elettrica. Basta infatti fare il pieno di benzina per mantenere il motore sempre efficiente.

Il nuovo Nissan X-Trail MY24 rappresenta una scelta ideale per chi cerca un SUV versatile, tecnologico e sicuro, capace di offrire comfort e prestazioni senza compromessi. Con la nuova motorizzazione Mild Hybrid, Nissan amplia ulteriormente la gamma, rendendo il X-Trail una soluzione accessibile e perfetta per ogni esigenza familiare e di avventura.