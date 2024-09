Nuova Fiat 500 Ibrida, il rilancio della produzione a Mirafiori

La nuova Fiat 500 Ibrida si prepara a diventare uno dei modelli chiave per il rilancio della produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori,

dove verrà assemblata. Questo nuovo modello rappresenta una delle strategie della casa automobilistica torinese per superare le attuali difficoltà di mercato legate alla Fiat 500e e alle vetture Maserati prodotte nello stesso sito.

Secondo Olivier Francois, ceo di Fiat e responsabile a livello globale del marketing di Stellantis, la nuova generazione della 500 Ibrida sarà simile alla sua controparte elettrica, mantenendo un’estetica iconica ma con un'anima ibrida aggiornata. Il motore Firefly da 1 litro, prodotto a Termoli, sarà abbinato a un cambio manuale a sei marce realizzato a Mirafiori, rendendo il modello un vero e proprio prodotto "Made in Italy". Le modifiche all'esterno dell’auto saranno limitate, concentrando le innovazioni maggiormente sugli interni, che si ispireranno al design della versione elettrica, migliorando così il comfort e la tecnologia a bordo.

Questa nuova Fiat 500 Ibrida sostituirà la versione precedente prodotta in Polonia, uscita di produzione da pochi mesi, e sarà un punto di riferimento per la gamma del marchio Fiat. Con un prezzo di partenza stimato intorno ai 18.500 euro, leggermente più alto rispetto alla generazione precedente, l'auto offrirà un mix di prestazioni, efficienza e design iconico. Inoltre, è prevista anche una versione più economica della Fiat 500e per ampliare ulteriormente l’offerta e rispondere a una domanda sempre più attenta alla mobilità sostenibile.

Le immagini render della nuova Fiat 500 Ibrida, pubblicate dal canale YouTube PoloTo, ci offrono un'anteprima ipotetica del design, immaginato con l'ausilio delle tecnologie digitali. Con la produzione della nuova 500 Ibrida e l'introduzione della nuova 500e, Fiat si impegna a rafforzare la sua presenza nel segmento delle city car ibride ed elettriche, proseguendo la sua tradizione di innovazione e sostenibilità.