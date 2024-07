Nuova Lancia Ypsilon e Spotify: guida immersiva e personalizzata

Lancia annuncia una nuova collaborazione con Spotify per offrire ai clienti della Nuova Lancia Ypsilon un'esperienza di guida sempre più immersiva e personalizzata.

Il canale Spotify Lancia, attivo da oggi, propone due playlist create ad hoc: Lancia Home Feeling e Lancia Dynamic Drive, che riflettono la dualità del marchio tra eleganza senza tempo e dinamismo prestazionale.

La visione di Lancia per il futuro

Charles Fuster, Head of Marketing and Communication del marchio Lancia, ha commentato: “Da oggi prende il via un nuovo progetto di comunicazione con Spotify, incentrato su Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio che concretizza la visione di Lancia in termini di infotainment e tecnologia, semplice e intuitiva. È infatti on air il canale Spotify Lancia, con due speciali playlist dedicate ai nostri clienti e basate sui loro gusti musicali, per far vivere loro un’esperienza Lancia sempre più emozionante ed immersiva”.

Playlist su misura per ogni momento

Le due playlist disponibili sul canale Spotify Lancia sono state progettate per rispecchiare le diverse esigenze di guida e i gusti musicali dei clienti:

Lancia Home Feeling: Composta da tracce musicali rilassanti, questa playlist è pensata per creare un'atmosfera di comfort e tranquillità, ideale per i momenti di relax alla guida.

Lancia Dynamic Drive: Con brani più energici e dinamici, questa playlist è perfetta per le situazioni in cui si desidera una guida più vivace e coinvolgente.

Le playlist, accessibili tramite Android Auto ed Apple CarPlay, verranno aggiornate periodicamente con nuovi brani che riflettono i valori del marchio Lancia e il carattere dei clienti della Nuova Ypsilon.

Caratteristiche tecnologiche di Nuova Lancia Ypsilon

Il progetto con Spotify arricchisce ulteriormente l'esperienza a bordo della Nuova Lancia Ypsilon, una city car che incarna la visione del marchio in termini di tecnologia e infotainment. La Nuova Ypsilon presenta infatti una dotazione tecnologica di serie best-in-class, progettata per essere intuitiva e facile da usare, garantendo al contempo una guida confortevole e sicura. Tra le caratteristiche di spicco:

Infotainment avanzato: Sistema multimediale con schermo touchscreen ad alta risoluzione, compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay.

Connessione e intrattenimento: Accesso diretto alle playlist di Spotify, offrendo una colonna sonora personalizzata per ogni viaggio.

Comfort e stile: Design elegante e sofisticato, con interni curati nei minimi dettagli per creare un ambiente accogliente e piacevole.

Una campagna di comunicazione integrata

L'apertura del canale Spotify Lancia è stata accompagnata da una campagna di comunicazione sui vari canali social del marchio, mirata a coinvolgere e informare i clienti su questa nuova iniziativa. La campagna ha l'obiettivo di promuovere l'uso delle playlist personalizzate e di enfatizzare l'impegno di Lancia nel migliorare continuamente l'esperienza di guida attraverso l'innovazione tecnologica.

La collaborazione tra Lancia e Spotify rappresenta un passo importante verso una mobilità sempre più connessa e personalizzata. Con il progetto "Citroën Drive Ischia Electric", Lancia dimostra il suo impegno verso l'innovazione e la sostenibilità, offrendo ai clienti della Nuova Ypsilon un'esperienza di guida unica e coinvolgente. Le playlist dedicate, insieme alle avanzate caratteristiche tecnologiche della vettura, rendono ogni viaggio un'esperienza emozionante e su misura, rafforzando il legame tra il marchio e i suoi clienti.