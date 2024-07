Nuova Lancia Ypsilon protagonista all’Umbria Jazz Festival 2024

La 51esima edizione dell'Umbria Jazz Festival sta volgendo al termine, ma non prima di aver lasciato un segno indelebile.

Quest'anno, il prestigioso evento musicale, che attrae un pubblico raffinato e amante del bello, ha visto la partecipazione straordinaria di Lancia come Mobility Partner. La casa automobilistica italiana ha messo a disposizione una flotta di sette Nuova Ypsilon per gli spostamenti delle stelle del jazz tra le incantevoli vie di Perugia.

Uno dei momenti più attesi dal grande pubblico è stato il concerto di Nile Rodgers & CHIC, in programma il 20 luglio. Questo imperdibile spettacolo, sponsorizzato da Lancia, ha avuto come protagonista l'iconico cantautore, compositore, produttore, arrangiatore e chitarrista americano che dagli anni ’70 ad oggi ha scritto e prodotto capolavori indimenticabili. Vincitore di numerosi Grammy Award, Nile Rodgers è anche membro della Rock & Roll Hall of Fame e della Songwriters Hall of Fame. Il suo live, tenutosi presso l'Arena Santa Giuliana, ha visto alternarsi sul palco Lancia Stage numerosi musicisti di fama internazionale.

Durante la performance di Nile Rodgers, le immagini della nuova Lancia Ypsilon sono state trasmesse sui grandi schermi vicino al palco, mettendo in risalto le linee sinuose della prima vettura della nuova era del marchio italiano. In concomitanza con il festival, gli esclusivi showroom “casa Lancia”, rinnovati secondo la nuova Corporate Identity Lancia, hanno permesso di ammirare l’intera gamma del nuovo modello e di apprezzare su strada le sue impareggiabili doti di maneggevolezza, efficienza e prestazioni.

La gamma della Nuova Lancia Ypsilon è composta da tre versioni, ciascuna rivolta a clienti diversi. La Nuova Lancia Ypsilon è elegante e pensata per i giovani; la Nuova Lancia Ypsilon LX è la versione più ricca e completa; e la NUOVA LANCIA YPSILON EDIZIONE CASSINA è per coloro che desiderano sentirsi a casa anche in auto. Ogni allestimento richiama nella cura degli interni l'idea di un home feeling, elegante e sostenibile, in perfetto stile Lancia. L’EDIZIONE CASSINA rappresenta la massima espressione del design, comfort e benessere.

Una versione top di gamma della Ypsilon è stata protagonista di un viaggio a tappe, organizzato da Lancia e Radio Monte Carlo, con partenza da Milano e arrivo a Perugia, raccontato dai conduttori Isabella Eleodori e Alberto Davoli del programma “Happy Together”. Hanno descritto le caratteristiche distintive della NUOVA LANCIA YPSILON LX durante il tragitto, evidenziando la combinazione di stile e tecnologia.

Tutte le versioni della Nuova Ypsilon sono disponibili in configurazione elettrica e ibrida, ponendo il modello al vertice del segmento per versatilità, efficienza e rispetto ambientale. La versione ibrida, con un motore di ultima generazione da 1.2 L e 100 CV, offre un'esperienza di guida fluida e in alcune condizioni anche elettrica. La versione 100% elettrica, invece, garantisce prestazioni eccezionali con un motore da 156 CV e una batteria da 51 kWh, che assicura un’autonomia fino a 403 km e una ricarica rapida di soli 24 minuti per passare dal 20% all’80%.

Gli showroom “casa Lancia” sono pronti ad accogliere chiunque voglia effettuare un test drive sulla Nuova Ypsilon, offrendo una customer experience premium grazie al rinnovamento della forza vendita, composta da venditori dedicati e certificati Lancia. Inoltre, visitando questi esclusivi spazi, è possibile scoprire l’imperdibile promozione che permette di acquistare la Nuova Lancia Ypsilon Ibrida beneficiando dei recenti bonus governativi. Ad esempio, in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 2, è possibile accedere al bonus statale e acquistare la Nuova Ypsilon Ibrida con una rata mensile da 130€ per 36 mesi.

Raffaele Russo, Managing Director di Lancia Italia, ha espresso l'orgoglio del marchio per aver preso parte a questa rassegna internazionale. “Siamo orgogliosi di aver preso parte a questa rassegna di caratura internazionale, il contesto perfetto per la nostra Nuova Ypsilon, che si appresta a solcare le strade di tutta Europa. E il concerto di sabato, con il leggendario Nile Rodgers, sarà il coronamento della collaborazione con Umbria Jazz, all’insegna di valori condivisi come creatività, bellezza e iconicità, che travalicano le classiche categorie di spazio e tempo. Del resto, la Nuova Ypsilon è un capolavoro in movimento senza tempo, che ha conquistato anche gli amanti della musica Jazz, un genere da sempre sospeso tra tradizione e innovazione, con la sua personalità distintiva e la sua dotazione tecnologica all’avanguardia. Pertanto, qualunque sia il genere musicale preferito, invito tutti a recarsi nei nostri nuovi showroom Lancia per vivere una coinvolgente esperienza di guida a bordo della Nuova Ypsilon”.

L’Umbria Jazz Festival 2024 si chiude quindi con un grande successo, segnato dall’eleganza e dalla innovazione della Nuova Lancia Ypsilon, pronta a conquistare il cuore degli appassionati di auto e di musica.