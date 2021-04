Nuovo Nissan X-Trail: debutta con l’innovativo propulsore Nissan e-POWER

Al Salone dell' Auto di Shanghai Nissan svela il nuovo X-Trail, arriverà in Europa nell’estate del 2022, nell’ambito del rinnovamento della gamma crossover Nissan.

Come Qashqai, X-Trail sarà realizzato sulla piattaforma CMF-C dell’Alleanza, un’architettura all’avanguardia progettata per accogliere il propulsore e‑POWER e garantire elevate prestazioni dinamiche.

Giunto alla quarta generazione, X-Trail si conferma la soluzione ideale per le famiglie grazie a interni comodi e versatili, uno spirito avventuroso e una ricca dotazione di tecnologiche avanzate per la sicurezza e il comfort. Come per l’attuale generazione, anche la nuova avrà l’opzione sette posti con la terza fila di sedili abbattibili, pur mantenendo dimensioni esterne relativamente compatte. Con Nissan X-Trail si potrà viaggiare comodi insieme a familiari e amici e allo stesso tempo muoversi agilmente in città e trovare facilmente parcheggio.

Il nuovo X-Trail sarà equipaggiato con il sistema e-POWER, tecnologia esclusiva Nissan e pilastro fondamentale della Nissan Intelligent Mobility, costituito da un motore elettrico che muove le ruote della vettura e da un motore termico utilizzato esclusivamente per generare energia elettrica. Lo schema di funzionamento di e-POWER ne costituisce l’elemento di unicità, garantendo brillanti prestazioni di guida, tipiche dei veicoli elettrici, e bassi livelli di consumi e di emissioni, grazie al fatto che il motore termico funziona sempre nel suo range ottimale. L’e-POWER rappresenta un approccio innovativo e rivoluzionario all’elettrificazione delle vetture, la soluzione ideale per chi vuole provare il piacere della guida elettrica, ma senza la necessità di ricarica “alla spina”.

Con la versione 4WD, il nuovo Nissan X-Trail continuerà ad essere la scelta naturale per le famiglie avventurose, che potranno godere della sua robustezza, versatilità e di un avanzato sistema di trazione integrale configurabile per neve, ghiaia o fango, per affrontare anche i tracciati più impegnativi.

L’arrivo del nuovo X-Trail nell’estate del 2022 completerà il processo di rinnovamento della gamma crossover Nissan.

Dopo il lancio della seconda generazione di Juke, a fine 2019, la presentazione di Nissan Ariya, il crossover coupé 100% elettrico, a luglio 2020 e quella del nuovo Qashqai a febbraio 2021, il nuovo X-Trail segna un altro passo verso il futuro elettrificato di Nissan, nell’ambito del piano strategico di trasformazione aziendale Nissan NEXT.