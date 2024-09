Nuovo Opel Grandland, eleganza, sostenibilità e innovazione elettrica per il SUV del futuro

Opel ha svelato il nuovo Grandland, un SUV che incarna l'essenza della cosiddetta "energia tedesca",

portando sul mercato un veicolo che non solo colpisce per il suo design elegante, ma anche per il suo approccio sostenibile e le soluzioni tecnologiche avanzate. Il nuovo arrivato segna un punto di svolta per il marchio, grazie all’elettrificazione presente in tutte le motorizzazioni e all’utilizzo di materiali riciclati per ridurre al minimo l’impronta di anidride carbonica.

Il design esterno del nuovo Opel Grandland è audace e innovativo. Il SUV è il primo modello a presentare l'emblema Opel Blitz illuminato, integrato nella tecnologia avanzata del Vizor 3D, che rappresenta il volto moderno del marchio. L'illuminazione frontale è caratterizzata dai fari a matrice Intelli-Lux LED HD, che combinano prestazioni elevate e risparmio energetico. Anche la vista posteriore si distingue per la scritta OPEL illuminata al centro del portellone, con il nome del modello in rilievo, evitando l'uso di elementi cromati per ridurre l'impatto ambientale.

All'interno, il nuovo Grandland non delude le aspettative. Gli ingegneri e i progettisti hanno posto grande attenzione alla sostenibilità, utilizzando materiali riciclati in tutto l’abitacolo. Gli Intelli-Seat, studiati per il massimo comfort, sono realizzati con tessuti riciclati al 100%. Anche i pannelli delle porte, il cruscotto e la console centrale seguono lo stesso approccio, contribuendo a ridurre l'uso di nuove risorse. Inoltre, alcuni allestimenti saranno completamente vegani, mentre la versione in Alcantara utilizzerà il 50% di materiali riciclati.

Non solo gli elementi visibili del SUV sono sostenibili. Opel ha lavorato anche sui componenti nascosti: il Grandland è realizzato in alluminio riciclato e acciaio contenente un’elevata percentuale di materiali riciclati. Sono oltre 40 le parti in polimero che contengono fino all’80% di materiali "verdi", contribuendo a un peso totale del veicolo di cui oltre 500 chilogrammi sono costituiti da materie prime rinnovabili. Questo impegno verso la sostenibilità fa parte della visione di Opel, definita come "Greenovation", che sposa il concetto di innovazione verde in ogni fase del ciclo produttivo.

L'elettrificazione è uno degli aspetti più rilevanti del nuovo Opel Grandland. Tutte le versioni del SUV sono infatti elettrificate: che si tratti di un motore ibrido con tecnologia a 48 volt, di una versione completamente elettrica o di un successivo ibrido plug-in, ogni variante mira a ridurre le emissioni di CO2. Questo è possibile grazie alla piattaforma STLA Medium, progettata per veicoli elettrici e utilizzata per la prima volta proprio sul nuovo Grandland. La piattaforma consente l'integrazione di un pacco batterie con una capacità fino a 98 kWh, offrendo in futuro un’autonomia di quasi 700 chilometri a zero emissioni locali (guidando secondo il ciclo WLTP). La presenza di una pompa di calore ad alta efficienza, inclusa di serie, contribuisce a migliorare l’autonomia anche nelle condizioni climatiche più rigide.

Un ulteriore fattore chiave per la riduzione dell'impronta di CO2 riguarda le batterie. Opel ha adottato un approccio circolare per le proprie batterie, basato su quattro "R": riparazione, rigenerazione, riutilizzo e riciclo. Questo assicura che le batterie dei veicoli possano essere gestite in modo sostenibile lungo tutto il loro ciclo di vita. Un Battery Shopspecializzato è stato creato presso lo stabilimento di Eisenach, dove viene prodotto il nuovo Opel Grandland, per supportare questo processo di economia circolare e risparmio di risorse.

Il nuovo Opel Grandland è dunque un esempio concreto di come un'azienda automobilistica possa coniugare stile, sostenibilità e innovazione tecnologica in un unico veicolo. Il design elegante, l'attenzione ai dettagli e le motorizzazioni elettrificate dimostrano come Opel stia tracciando la strada verso una mobilità più pulita e più rispettosa dell'ambiente.

Con soluzioni come le batterie riciclabili, l'uso di materiali riciclati e un approccio alla mobilità a zero emissioni, Opel Grandland incarna perfettamente il significato di "Greenovation". Questo SUV non solo riduce l'impatto ambientale, ma offre anche un'esperienza di guida confortevole e tecnologicamente avanzata, proiettando Opel verso il futuro della mobilità sostenibile.