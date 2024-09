Nuovo Renault Master, eletto Furgone dell’Anno 2025

Il Nuovo Renault Master ha ricevuto il prestigioso titolo di “Furgone dell’Anno 2025”

durante la cerimonia dell’International Van Of The Year (IVOTY), tenutasi il 16 settembre 2024 al Salone IAA Transportation di Hannover. Il premio, conferito da una giuria composta da esperti provenienti da 25 Paesi europei, ha riconosciuto l’eccellenza del veicolo in termini di innovazione, design e tecnologia.

Un riconoscimento all’unanimità

La giuria dell'IVOTY è rimasta colpita dal design del nuovo Renault Master, ma soprattutto dal livello tecnologico della gamma, che si distingue per l'aerodinamica avanzata, la maggiore facilità d'uso, l'efficienza energetica, lo spazio ottimizzato, la sicurezza e il comfort. Il Master si pone come un veicolo commerciale estremamente versatile e adatto a una vasta gamma di utilizzi.

Una delle caratteristiche che ha affascinato la giuria è stata la piattaforma multi-energia, che consente al Master di ospitare motori diesel, elettrici e persino a idrogeno. Questa capacità di adattamento ai vari tipi di propulsione non solo rende il veicolo adatto alle esigenze attuali, ma lo proietta anche verso il futuro, garantendo un impatto positivo sul piano ambientale e una risposta concreta alle richieste del mercato.

Secondo Jarlath Sweeney, Presidente della giuria IVOTY: "Renault ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di innovare, consegnando un veicolo che soddisfa appieno i criteri del programma di premiazione. Il Nuovo Master è una dimostrazione di un’evoluzione verso un futuro sostenibile."

La forza dei veicoli commerciali Renault

Per Renault, questo premio rappresenta un ulteriore traguardo nella lunga storia di successi nel campo dei veicoli commerciali. Heinz-Jürgen Löw, Direttore dei Veicoli Commerciali Renault, ha commentato: "Il Nuovo Master è il frutto dell’impegno di tutti i team che hanno lavorato al progetto. È un esempio perfetto di ciò che ha sempre reso i veicoli commerciali Renault innovativi e versatili: prodotti all’avanguardia, multi-energia e personalizzabili per rispondere a tutte le esigenze dei nostri clienti professionali."

Non è la prima volta che il Renault Master si aggiudica un riconoscimento internazionale. Questo premio è infatti il quinto vinto dalla casa automobilistica francese, dopo i successi ottenuti con il Master II (1998), il Trafic II (2002), il Kangoo Z.E (2012) e il Kangoo Van III (2022). Questo nuovo trionfo consolida ulteriormente la leadership di Renault nel segmento dei veicoli commerciali, garantendo la continuità di una tradizione di eccellenza che dura da oltre 120 anni.

Un anno di successi per Renault

Il 2024 si sta rivelando un anno di grandi trionfi per Renault. Dopo aver conquistato il titolo di Auto dell’Anno con la Renault Scenic E-Tech Electric a febbraio, ora il marchio ha ottenuto anche il premio di Furgone dell’Anno con il Master. Un risultato storico che ricorda un momento simile avvenuto 27 anni fa, quando Renault vinse entrambi i premi nello stesso anno con la Scenic I e il Master II.

La capacità di innovare, di offrire soluzioni sempre più efficienti e sostenibili, e la cura posta nel design e nella tecnologia continuano a rendere Renault una protagonista indiscussa nel panorama automobilistico mondiale.