Opel Movano: con il nuovo cambio automatico si riducono consumi ed emissioni

Il nuovo Opel Movano rappresenta un'importante innovazione nel settore dei veicoli commerciali leggeri,

offrendo prestazioni migliorate, comfort elevato e consumi ridotti grazie al nuovo cambio automatico a otto marce. Questo veicolo definisce nuovi standard tra i furgoni leggeri, diventando un'opzione ideale per le flotte aziendali.

Prestazioni e Comfort al Top

Il nuovo Opel Movano si distingue per le sue innumerevoli opzioni di configurazione, un volume di carico fino a 17 m³ e una portata fino a 2 tonnellate. Tra le caratteristiche tecniche all'avanguardia, spiccano i nuovi sistemi di assistenza alla guida, che per la prima volta consentono la guida assistita di livello 2. Questi sistemi includono il mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e il cruise control adattivo, migliorando la sicurezza e il comfort durante la guida.

Il punto di forza del nuovo Opel Movano è il cambio automatico a otto marce, disponibile per le varianti diesel. Questo cambio automatico di nuova concezione offre prestazioni potenti e altamente efficienti, sia per la versione diesel a basso consumo che per l'Opel Movano Electric a zero emissioni locali.

Combinazione Ideale: Turbodiesel e Cambio Automatico

Il cambio automatico a otto rapporti è disponibile in combinazione con il motore turbodiesel da 2,2 litri, offerto in due varianti di potenza: 103 kW (140 CV) e 132 kW (180 CV). Grazie a questo nuovo cambio, il Movano garantisce efficienza e consumi ridotti, con una media di 8,2 litri per 100 chilometri.

Il cambio automatico è progettato per gestire coppie elevate, fino a 450 Newton metri nel motore da 132 kW (180 CV). Il controllo idraulico permette tempi di cambio marcia più brevi, migliorando l'efficienza energetica e il comfort di guida. Inoltre, sono stati apportati miglioramenti aerodinamici alla carrozzeria, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 e migliorare ulteriormente i consumi.

Varietà di Motorizzazioni: Diesel, Elettrico e Idrogeno

Opel offre una vasta gamma di motorizzazioni per il nuovo Movano, adatte a ogni esigenza professionale. Oltre al turbodiesel con cambio automatico, il Movano è disponibile anche in versione elettrica. L'ultima generazione del Movano Electric è dotata di un motore elettrico da 200 kW (272 CV) e 410 Newton metri di coppia, con una nuova batteria da 110 kWh che consente un'autonomia fino a 420 chilometri secondo il ciclo WLTP.

Il Movano Electric è il primo veicolo Opel a offrire la possibilità di ricarica rapida con una potenza massima di 150 kW in corrente continua. In una stazione di ricarica rapida pubblica, è possibile ricaricare l'80% della batteria in soli 55 minuti, rendendo questo veicolo una scelta affidabile anche per i viaggi più lunghi.

Opel sta inoltre ampliando la sua offerta con il Movano HYDROGEN, una soluzione ideale per chi ha bisogno di percorrere lunghe distanze senza emissioni locali e con tempi di rifornimento rapidi. Questo veicolo a celle a combustibile a idrogeno offre un'autonomia fino a 500 chilometri (WLTP) e può essere rifornito di idrogeno in circa cinque minuti.

Innovazione e Efficienza

Il nuovo Opel Movano non è solo un veicolo potente e versatile, ma è anche leader nel suo segmento per efficienza dei consumi ed emissioni di CO2. Le migliorie apportate al cambio automatico, alla carrozzeria e ai sistemi di assistenza alla guida contribuiscono a rendere il Movano una scelta ecologica e sostenibile per le aziende.

Il nuovo cambio automatico a otto marce è stato progettato per ottimizzare l'efficienza energetica e ridurre i consumi, senza compromettere le prestazioni. Questo si traduce in un notevole risparmio di carburante e una significativa riduzione delle emissioni di CO2, rendendo il Movano una scelta ecologica e conveniente per le flotte aziendali.

Versatilità e Configurazioni

Il nuovo Opel Movano offre una vasta gamma di configurazioni per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Disponibile in varie lunghezze e altezze, con differenti capacità di carico e opzioni di allestimento, il Movano è progettato per essere adattabile e versatile, adatto a qualsiasi tipo di utilizzo, dal trasporto merci al trasporto persone.

Le numerose opzioni di configurazione includono versioni con cassone, furgoni con diverse altezze del tetto e versioni combi per il trasporto di persone. Questa versatilità rende il Movano una soluzione ideale per una vasta gamma di settori, dall'edilizia alla logistica, dal trasporto passeggeri ai servizi pubblici.

Comfort e Tecnologia

Il nuovo Opel Movano non è solo potente ed efficiente, ma offre anche un elevato livello di comfort e tecnologia. L'abitacolo è progettato per offrire un ambiente di lavoro ergonomico e confortevole, con sedili regolabili, ampi spazi di stivaggio e una plancia di comando intuitiva.

Tra le dotazioni tecnologiche spiccano il sistema di infotainment con schermo touch, connettività smartphone, navigazione satellitare e vari sistemi di assistenza alla guida. Questi includono la frenata automatica d'emergenza, l'avviso di superamento della corsia e il rilevamento dei pedoni, migliorando la sicurezza e il comfort durante la guida.