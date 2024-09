Pedro Almodóvar conquista il Leone d’Oro alla 81ª Mostra del Cinema di Venezia, Lexus auto ufficiale per l’ottavo anno

La 81ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si è conclusa con il trionfo di Pedro Almodóvar, vincitore del Leone d’Oro per il suo film "The Room Next Door".

L'edizione di quest'anno non ha solo celebrato il cinema mondiale, ma anche l'impegno verso l'innovazione e la sostenibilità, valori condivisi dalla casa automobilistica Lexus, che per l'ottavo anno consecutivo ha confermato la sua presenza come auto ufficiale del Festival.

Una flotta di 35 vetture elettrificate, tra cui spiccano modelli come LBX Hybrid, NX Plug-in Hybrid, RX Hybrid Turbo e RZ Full Electric, ha accompagnato sul red carpet le più grandi star del cinema italiano e internazionale. Questa collaborazione sottolinea l'impegno di Lexus nell'offrire un’esperienza di mobilità all’avanguardia, caratterizzata dall'eccellenza tecnologica e dal rispetto per l'ambiente.

Durante l'evento, Lexus ha presentato anche l'innovativa concept car LF-ZC, simbolo del futuro della mobilità elettrica. Questo prototipo, atteso per il 2026, incarna la visione del brand verso un futuro a zero emissioni, grazie a tecnologie avanzate e al design futuristico. La Lexus Future Zero-Emission Catalyst rappresenta l'evoluzione della filosofia del marchio, che punta a migliorare l’esperienza di guida e a ridurre l'impatto ambientale.

A chiudere la manifestazione è stato Stefano De Martino, Brand Ambassador Lexus, che ha ribadito il legame tra il mondo del cinema e quello dell'auto, sottolineando come entrambi siano motori di emozioni e innovazione. "Essere nuovamente a Venezia, insieme a Lexus, è stato entusiasmante. Quando entro in una sala per guardare un film, so che mi regalerà un'emozione, un po' come succede quando entro nella mia Lexus", ha dichiarato De Martino.

Questa partnership ormai consolidata tra Lexus e la Mostra del Cinema di Venezia dimostra come tecnologia, sostenibilità e spettacolo possano intrecciarsi, offrendo al pubblico esperienze uniche e proiettandosi verso un futuro sempre più ecologico e sofisticato.