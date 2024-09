Peugeot e Uunder The Pole: un’alleanza per la protezione degli oceani e l’educazione ambientale

Da maggio 2024, Peugeot ha rafforzato la sua collaborazione con Uuder The Pole, un programma di esplorazione subacquea fondato nel 2008 da Ghislain Bardout ed Emmanuelle Périé-Bardout.

Questo programma, che si distingue per le sue spedizioni innovative e il suo impegno nella ricerca scientifica e nella sensibilizzazione sulla conservazione degli oceani, condivide con Peugeot una visione comune: l'importanza dell'educazione e dell'impatto ambientale.

Under The pole è noto per le sue missioni di esplorazione in tutto il mondo, con particolare attenzione agli ecosistemi oceanici nelle regioni polari e isolate. Attraverso il programma Deeplife si indaga sulle foreste di animali marini nella zona mesofotica, tra i 30 e i 200 metri di profondità, studiando il loro ruolo cruciale nel mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi marini. L'attuale missione si concentra sui mari della Grecia, dell'Italia e della Francia, cercando di comprendere se queste aree possono fungere da rifugio contro i cambiamenti climatici.

In qualità di ‘Official Education Partner’, Peugeotha deciso di supportare Under The Pole in quattro principali ambiti. In primo luogo, attraverso la co-creazione di contenuti didattici che verranno diffusi sui canali social di entrambe le organizzazioni. Inoltre, Peugeot ha organizzato giornate educative per studenti in Grecia e Francia, coinvolgendo i giovani nella pulizia delle spiagge e nell’esplorazione delle missioni subacquee. La partnership si estende anche alla partecipazione congiunta a eventi professionali e alla visibilità del marchio Peugeot sullo scafo e sulle vele della barca di spedizione, il Why.

Infine, Peugeot ha fornito due Boxer per il trasporto delle attrezzature necessarie alle spedizioni e un caravan educativo itinerante che, negli ultimi 12 mesi, ha sensibilizzato più di 5000 persone. Peugeot ha inoltre messo a disposizione tre veicoli elettrici per promuovere una mobilità sostenibile e a zero emissioni.

Questa partnership tra Peugeot e Under The Pole rappresenta un esempio concreto di come il mondo industriale possa contribuire alla salvaguardia dell'ambiente, puntando sulla ricerca scientifica e sull'educazione delle nuove generazioni. Un impegno condiviso che dimostra come la conoscenza e l'azione possano andare di pari passo per proteggere il nostro pianeta.