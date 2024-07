Philippe Krief nuovo Chief Technology Officer di Renault

Il Gruppo Renault ha annunciato che Philippe Krief assumerà il ruolo di Chief Technology Officer a partire dal 1° settembre.

Krief sostituirà Gilles Le Borgne, che sarà incaricato di nuove missioni strategiche sotto la guida del CEO Luca de Meo.

Nel suo nuovo ruolo, Philippe Krief riporterà direttamente a Luca de Meo e sarà responsabile di tutte le attività di ingegneria del Gruppo Renault. Questa posizione gli permetterà di mettere a frutto la vasta esperienza maturata, in particolare come Direttore dell’Ingegneria presso Ferrari. Il suo obiettivo principale sarà guidare un team capace di anticipare e creare innovazioni, sviluppando i veicoli intelligenti del futuro con tempi record, superando la concorrenza.

Durante l’ultimo anno, come CEO di Alpine, Krief ha implementato la strategia del marchio, lanciando nuovi modelli come l’A290 e il crossover GT di prossima uscita. Ha anche accelerato lo sviluppo di una nuova piattaforma per veicoli ad alte prestazioni completamente elettrici e ha esplorato le potenzialità dell’idrogeno con il prototipo Alpenglow Hy4.

Luca de Meo ha espresso gratitudine a Gilles Le Borgne per il suo contributo alla ripresa dell’azienda, evidenziando come abbia rinnovato l’efficienza ingegneristica di Renault, permettendo la realizzazione di molti modelli previsti dal piano Renaulution. De Meo è fiducioso che Krief, con la sua ricca esperienza, saprà dare nuovo slancio all'azienda, permettendole di conquistare una posizione di vantaggio sulla concorrenza globale.

Philippe Krief ha una formazione ingegneristica solida, avendo studiato all’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées. La sua carriera include ruoli significativi presso Michelin, Fiat, Ferrari e Maserati, dove ha lavorato su una vasta gamma di modelli, dalle auto del segmento B a quelle di lusso. Krief è tornato in Ferrari nel 2016 come Direttore dell’Ingegneria, prima di entrare in Alpine, dove è stato nominato Direttore dell’Ingegneria e Performance Prodotto nel febbraio 2023 e poi CEO a luglio 2023.

Con questa nomina, il Gruppo Renault punta a rafforzare ulteriormente la propria posizione nel mercato automobilistico, spingendo su innovazione e sostenibilità.