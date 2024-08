Philippe Starck rivoluziona l'hospitality di BWT Alpine F1 Team a Monza

In occasione del Gran Premio d’Italia a Monza, BWT Alpine F1 Team ha presentato il suo nuovo motorhome, un capolavoro di design e ingegneria creato dal celebre designer francese Philippe Starck.

Questo innovativo progetto rappresenta un punto di svolta nell’hospitality di Formula 1, incarnando lo spirito di Alpine con una combinazione di lusso, tecnologia avanzata e sostenibilità.

Philippe Starck, noto per i suoi progetti che spaziano dall'architettura all'interior design, ha collaborato strettamente con il team per realizzare una struttura unica nel suo genere. Il motorhome, che sarà utilizzato durante la stagione europea dei Gran Premi, si distingue per un design audace che riflette la precisione e la velocità tipiche delle competizioni automobilistiche. "Alpine è l’alta moda delle gare automobilistiche, e questo motorhome ne rappresenta l’eleganza e la complessità," ha dichiarato Starck, sottolineando come il progetto sia stato concepito con la stessa attenzione al dettaglio e alla rapidità di un pit stop ai box.

La struttura, realizzata su tre piani, è destinata a ospitare partner, ospiti, giornalisti e lo staff di Alpine. All’esterno, telai in acciaio su misura sono rivestiti da pannelli di vetro Blu Alpine con finitura a specchio, mentre l’interno è caratterizzato dall’uso di materiali nobili come legno, acciaio inox e pelle, creando un ambiente caldo e accogliente che ricorda gli chalet alpini.

David Gendry, Direttore Commerciale di BWT Alpine F1 Team e Direttore Comunicazione della Marca Alpine, ha espresso entusiasmo per questa nuova collaborazione: "Siamo orgogliosi di accogliere Philippe Starck a Monza e di svelare questa creazione che rappresenta una novità assoluta per Alpine. Questo motorhome ultramoderno sarà la nostra casa nei prossimi anni e sta già ottenendo un grande successo."

Il progetto si inserisce nella strategia di investimenti annunciata a giugno 2023 da Otro Capital, RedBird Capital Partners e Maximum Effort Investments, che detengono il 24% di Alpine Racing Ltd. Questa nuova hospitality rappresenta una pietra miliare nel percorso di crescita di Alpine in Formula 1, contribuendo a rafforzare le partnership esistenti e a crearne di nuove.

L’innovazione non si ferma al design: il motorhome è dotato di sistemi di comunicazione all’avanguardia e di tecnologie di filtraggio dell’acqua fornite da BWT. Inoltre, lo sviluppo sostenibile è al centro del progetto, grazie all’utilizzo dei nuovi modelli Renault Trucks con motore DE13 Turbo Compound, che riducono del 10% il consumo di benzina e le emissioni di CO2.

Realizzato dall'azienda tedesca Schuler Fahrzeugbau, il motorhome di BWT Alpine F1 Team è destinato a diventare un punto di riferimento per l’hospitality in Formula 1, unendo design, funzionalità e rispetto per l’ambiente in una struttura che rappresenta appieno lo spirito innovativo e raffinato di Alpine.