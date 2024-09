Porsche Turbonite debutta nel Pantone Fashion Color Trend Report, il grigio metallizzato che fa tendenza

Porsche fa il suo ingresso nel mondo della moda con l’inclusione della tonalità Turbonite nel prestigioso Pantone Fashion Color Trend Report Primavera/Estate 2025/2026, segnando un traguardo senza precedenti.

Per la prima volta, un marchio automobilistico viene rappresentato nel celebre rapporto cromatico di Pantone, grazie alla collaborazione con lo specialista mondiale del colore. La tonalità Turbonite, un elegante grigio metallizzato con accenti dorati, ha fatto il suo debutto alla New York Fashion Week 2024, celebrando lo stile inconfondibile dei modelli Porsche Turbo.

Michael Mauer, Vice President Stile di Porsche, ha sottolineato come il sistema Pantone sia diventato per i designer ciò che la Porsche 911 rappresenta per il mondo delle auto sportive: un’icona. La tonalità Turbonite, sviluppata con cura nel corso di anni, incarna un equilibrio perfetto tra innovazione e classe, conferendo ai modelli Turbo un look sofisticato ma non eccessivo.

Laurie Pressman, Vice President del Pantone Color Institute, ha elogiato Turbonite come un colore dal potenziale iconico, in grado di influenzare il design per gli anni a venire. Non sorprende che Pantone abbia scelto di includere questa sfumatura nel suo Fashion Color Trend Report, influenzando direttamente le future collezioni di moda e design.

Turbonite non è solo una tinta esclusiva per la carrozzeria: i dettagli degli interni delle Porsche Turbo, come i listelli decorativi e le cinture di sicurezza, sono rifiniti in questo colore, esaltando ulteriormente il carattere premium dei veicoli. Questa collaborazione tra Porsche e Pantone celebra la fusione tra il mondo del car design e quello della moda, evidenziando come le tendenze cromatiche possano attraversare settori diversi, dall’automobilismo all’alta moda.

Con la presentazione di modelli speciali come la 911 Turbo S e la Taycan Turbo S alla New York Fashion Week, Porsche dimostra che la bellezza e l'innovazione possono convivere armoniosamente anche nell'era dell’elettrificazione, grazie a dettagli cromatici di grande impatto come Turbonite.