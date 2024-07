QueenCar premia il team con un bonus per il 2023

Il Gruppo QueenCar ha deciso di erogare un premio (una tantum) di 1.000 euro a tutti i suoi dipendenti, riconoscendo l'impegno e la competenza dell’intera squadra

che ha determinato un bilancio dell’esercizio 2023 molto soddisfacente. La concessionaria ufficiale di Fiat, Lancia, Abarth e Spoticar, presente sul territorio piemontese, si è posizionata ai primi posti tra i dealer italiani per indice di redditività e gestione finanziaria.

Questo risultato è particolarmente significativo, considerando che lo scorso anno il comparto automotive ha vissuto momenti difficili e il mercato dell’auto italiano ha registrato solo poco più di 1,5 milioni di vetture immatricolate, ancora molto lontano dal periodo pre-pandemico (-18,3% rispetto al 2019).

Mario Verna, General Manager di QueenCar, ha dichiarato: “Il 2023 è stato un anno cruciale per QueenCar poiché siamo riusciti a ottenere ottimi risultati in uno scenario macroeconomico piuttosto mutevole, per via dell'impennata del costo del denaro e della crescita delle tariffe energetiche. A tutto questo si è aggiunto un mercato dell’auto dominato dallo sbilanciamento domanda-offerta, che ha portato fluttuazioni significative dei prezzi di transazione, ma anche dalla riduzione delle incentivazioni provvigionali e dalla pressione delle case automobilistiche su volumi e transizione energetica. Eppure, in questo contesto così difficile, siamo rimasti coesi e focalizzati sui nostri target aziendali. Per questo motivo, ringrazio il team del successo riscosso nel 2023 e lo invito a proseguire con lo stesso spirito nel 2024 che si sta dimostrando ricco di sfide e criticità”.

Fabrizio Mussino, Presidente e AD di QueenCar, ha aggiunto: “Voglio esprimere tutta la mia gratitudine al nostro team per quanto fatto, sia in termini di risultati finanziari che di crescita qualitativa e quantitativa dell'Azienda nel suo complesso. Ad esempio, siamo stati i primi, tra i dealer europei, a completare il nuovo standard dello showroom Lancia con cui accogliamo una clientela premium che ricerca eleganza senza tempo, italianità e innovazione. Senza dimenticare che abbiamo acquistato una nuova sede molto bella e funzionale; erogato formazione per centinaia di ore; completato, con la firma digitale, la smaterializzazione documentale portando tutta l'Azienda in cloud; ridefinito gli asset di comunicazione digitale in modo più efficace e coordinato".

Mussino ha inoltre annunciato che quest'anno sono previste molte novità, tra cui l'arrivo di nuovi brand, nuove officine e nuovi modelli organizzativi più elastici e integrati, tra cui una sperimentazione di remote-working. Con queste innovazioni, QueenCar punta a consolidare e ampliare i propri successi, mantenendo alto il livello di soddisfazione dei clienti e garantendo un ambiente di lavoro stimolante e gratificante per tutti i dipendenti.