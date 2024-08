Ram lancia le Edizioni Speciali Lunar: design innovativo e prestazioni potenziate per Power Wagon e Rebel Heavy Duty

Ram continua a spingere i confini del design e della performance con l’introduzione delle edizioni speciali Lunar del Ram Power Wagon e del Ram Rebel Heavy Duty.

Questi nuovi modelli, disponibili presso le concessionarie a partire da ottobre 2024, offrono una combinazione unica di estetica lunare e capacità off-road, rivolgendosi agli appassionati di camion sportivi con un gusto per l’innovazione.

Le edizioni Lunar di Ram sono caratterizzate da una verniciatura esterna limitata in Ceramic Grey, arricchita da una grafica in vinile nero lucido che richiama il mistero e la bellezza della superficie lunare. Questi modelli non sono solo un esercizio di stile: i dettagli funzionali includono specchietti di traino, ruote nere da 17 pollici per il Power Wagon e da 20 pollici per il Rebel, oltre a badge body-color e fari e fanali posteriori a LED di alta qualità che migliorano l’estetica e la visibilità.

All’interno, l’abitacolo riflette la stessa attenzione al dettaglio, con cuciture Surf Blue su pelle nera che creano un contrasto elegante e sportivo. Gli accenti in twill del Ram TRX aggiungono un tocco di raffinatezza a porte, cruscotto e console. La console centrale è impreziosita da un badge in metallo pressofuso che riporta i nomi "Power Wagon" o "Rebel" in Satin Chrome, sottolineando l’esclusività di queste edizioni. Per la prima volta, un pad di ricarica wireless è stato integrato nei modelli Lunar, offrendo una tecnologia all’avanguardia per un comfort ancora maggiore.

Il Power Wagon Lunar Edition si distingue come il pick-up più adatto all’off-road sul mercato, grazie al motore 6.4L HEMI® V-8 che eroga 410 cavalli e 429 lb.-ft. di coppia. Questo modello include differenziali di bloccaggio anteriore e posteriore e un sistema di disconnessione della barra oscillante, che permette alle sospensioni di affrontare qualsiasi terreno con trazione ottimale. Un esclusivo argano Warn da 12k-pound installato in fabbrica è perfettamente integrato nel paraurti anteriore, pronto a salvare anche i veicoli più in difficoltà.

Il Ram Rebel HD Lunar, equipaggiato con un turbo diesel Cummins da 6,7 litri, offre una potenza impressionante con 370 cavalli e 850 lb.-ft. di coppia, oltre a una capacità di traino che raggiunge le 14.900 libbre. La capacità di carico utile di 1.960 libbre, insieme al sistema di sospensioni posteriori link-coil e alle sospensioni pneumatiche opzionali, garantisce una guida stabile e confortevole anche sotto carico pesante.

Queste nuove edizioni speciali Lunar, con la loro combinazione di design lunare e prestazioni potenziate, si posizionano come leader nel segmento dei camion sportivi. Sia il Power Wagon che il Rebel Heavy Duty offrono capacità off-road superiori, trazione migliorata e una potenza eccezionale, superando anche i veicoli specializzati come il Lunar Rover. Con questi nuovi modelli, Ram dimostra ancora una volta di essere all’avanguardia nel design e nella tecnologia dei veicoli da lavoro pesante, mantenendo la sua posizione di leader nel settore.