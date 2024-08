Renault Scenic E-Tech Electric: la rivoluzione elettrica per la famiglia

La Renault Scenic è tornata, e lo ha fatto in grande stile, reinventandosi completamente per rispondere alle sfide del futuro.

Con la Scenic E-Tech Electric, Renault non si limita a seguire la tendenza verso l'elettrificazione, ma la guida, offrendo una nuova visione di mobilità sostenibile per le famiglie moderne. La Scenic E-Tech Electric è stata presentata al Salone IAA Mobility di Monaco a settembre 2023 e, fin dal suo debutto, ha catturato l'attenzione del pubblico e della critica, tanto da essere eletta "Auto dell'Anno 2024" dalla prestigiosa giuria europea "The Car of The Year". Questo riconoscimento è una testimonianza della capacità di Renault di innovare mantenendo intatta la sua tradizione di veicoli pratici e affidabili per la famiglia.

Un'auto che guarda al futuro senza dimenticare il passato

Renault ha una lunga storia di innovazioni nel settore delle auto familiari. Nel 1996, la prima Renault Scenic rivoluzionò il mercato, introducendo il concetto di monovolume compatto in Europa e ridefinendo i criteri di sicurezza e comfort per i veicoli destinati alle famiglie. Oggi, la Scenic E-Tech Electric raccoglie l'eredità di quel modello pionieristico e la proietta nel futuro, mantenendo il DNA della "voiture à vivre" ma adattandolo alle nuove esigenze del nostro tempo.

Il cambiamento delle abitudini di viaggio, l'evoluzione delle aspettative in termini di comfort e sicurezza, la necessità di ridurre l'impatto ambientale e la scarsità delle risorse naturali sono solo alcune delle sfide che Renault ha affrontato nella progettazione della Scenic E-Tech Electric. Il risultato è un'auto che, pur essendo completamente elettrica, conserva l'essenza di un veicolo familiare, adatto tanto per i lunghi viaggi quanto per l'uso quotidiano.

Prestazioni elettriche all'avanguardia

Il cuore della Scenic E-Tech Electric è un motore elettrico da 160 kW (220 CV), capace di offrire prestazioni eccellenti in ogni situazione. Che si tratti di un viaggio in autostrada o di un percorso cittadino, la Scenic E-Tech Electric garantisce una guida fluida e dinamica, grazie anche alla piattaforma elettrica dedicata AmpR Medium. Questa piattaforma, progettata specificamente per i veicoli elettrici, permette di ottimizzare lo spazio interno senza sacrificare le prestazioni.

La batteria da 87 kWh offre un'autonomia di 625 chilometri secondo il ciclo WLTP, più che sufficiente per affrontare anche i viaggi più lunghi senza preoccupazioni. Inoltre, la Scenic E-Tech Electric è compatibile con la ricarica rapida in corrente continua (DC) fino a 150 kW, permettendo di recuperare una grande quantità di energia in poco tempo. Per chi preferisce ricaricare a casa, la Scenic supporta anche la ricarica in corrente alternata (AC), rendendola una scelta versatile per ogni tipo di utilizzo.

Comfort e spazio a misura di famiglia

Una delle caratteristiche che ha sempre distinto la Scenic è l'attenzione al comfort e allo spazio a bordo, e la versione E-Tech Electric non fa eccezione. Nonostante l'impronta al suolo ridotta, la Scenic E-Tech Electric offre un'abitabilità interna di riferimento, grazie a soluzioni intelligenti come le ruote posizionate ai quattro angoli della carrozzeria e il passo lungo di 2,78 metri. Questo permette di ottenere un ampio spazio per le gambe dei passeggeri posteriori, con un raggio alle ginocchia di ben 278 mm, uno dei migliori della categoria.

Il bagagliaio da 545 litri, facilmente accessibile e modulabile, rende la Scenic E-Tech Electric ideale per le famiglie che necessitano di spazio per bagagli e attrezzature varie, senza compromettere il comfort dei passeggeri. Inoltre, l'interno è arricchito da dettagli come il tetto panoramico opacizzante Solarbay, che offre una vista spettacolare e un controllo ottimale della luce solare, e il bracciolo posteriore “ingenius”, un elemento di design funzionale che contribuisce a rendere ancora più piacevole l'esperienza di viaggio.

Tecnologia e intrattenimento all'avanguardia

La Scenic E-Tech Electric non è solo un’auto da guidare, ma anche un luogo dove vivere esperienze uniche grazie alle tecnologie di bordo avanzate. Al centro della plancia troviamo il sistema multimediale OpenR Link, con Google integrato, che offre un'ampia gamma di funzioni e applicazioni per rendere ogni viaggio più piacevole e sicuro. Dalla navigazione con mappe aggiornate in tempo reale, alla gestione vocale dei comandi, fino all’intrattenimento per i passeggeri, ogni aspetto è stato progettato per offrire il massimo comfort.

Un'altra caratteristica distintiva della Scenic E-Tech Electric è la firma sonora del veicolo, sviluppata in collaborazione con l'artista e compositore Jean-Michel Jarre. Questo elemento aggiunge un tocco di unicità all'esperienza di guida, creando un ambiente sonoro che rispecchia l'identità futuristica e innovativa dell'auto. Il sistema audio di alta qualità, combinato con l'isolamento acustico del veicolo, assicura un'esperienza sonora immersiva, che trasforma ogni viaggio in un momento di relax e piacere.

Produzione sostenibile e locale

La sostenibilità è uno dei pilastri fondamentali della Scenic E-Tech Electric. Renault ha voluto che questo veicolo fosse non solo efficiente dal punto di vista energetico, ma anche sostenibile lungo tutto il suo ciclo di vita. La produzione avviene in Francia, nello stabilimento ElectriCity di Douai, che è parte della nuova divisione Ampere del Gruppo Renault, specializzata nelle tecnologie per i veicoli elettrici e software. Anche il motore elettrico è prodotto localmente, nella Megafactory di Cléon, un altro esempio dell'impegno di Renault per la produzione sostenibile.

Il 54% dei componenti della Scenic E-Tech Electric proviene da fornitori francesi, con più della metà dei pezzi prodotti entro un raggio di 100 km dallo stabilimento di Douai. Questo approccio a "ciclo breve" riduce significativamente l'impronta di carbonio associata alla produzione, contribuendo a rendere la Scenic E-Tech Electric una delle auto più sostenibili sul mercato. Inoltre, il veicolo è composto per almeno il 24% da materiali provenienti dall'economia circolare e il 90% della sua massa è riciclabile, secondo le linee guida della Direttiva 2005/64/CE.

Un altro aspetto innovativo della Scenic E-Tech Electric è la possibilità di riparare ogni singolo modulo della batteria. Questo non solo allunga la vita utile del veicolo, ma riduce anche i costi di manutenzione e l'impatto ambientale, rendendo l'auto ancora più conveniente e sostenibile nel lungo periodo. Renault ha inoltre evitato l'uso di materiali rari e difficili da riciclare, come la pelle per gli interni e le terre rare per il motore elettrico, confermando il suo impegno per una produzione responsabile e rispettosa dell'ambiente.

Un’offerta competitiva per il mercato italiano

In Italia, la Renault Scenic E-Tech Electric è disponibile a partire da un prezzo d'ingresso di 40.050 euro, da cui si possono dedurre gli incentivi statali previsti dal Governo per l’acquisto di veicoli elettrici. Questo posiziona la Scenic E-Tech Electric come una delle proposte più competitive nel segmento delle auto elettriche familiari, offrendo un rapporto qualità-prezzo difficilmente eguagliabile.

La gamma di allestimenti include quattro varianti, pensate per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Tra queste, spicca l'allestimento Esprit Alpine, che combina emozione e sportività con tutte le caratteristiche di comfort e tecnologia che ci si aspetta da un'auto di questa categoria. La versione Esprit Alpine rappresenta il primo passo di Renault verso una nuova gamma di veicoli elettrici ad alte prestazioni, che uniscono la tradizione sportiva della marca con l'innovazione tecnologica.

In un mondo in rapida evoluzione, dove la sostenibilità è diventata una priorità assoluta, la Scenic E-Tech Electric si presenta non solo come un’auto, ma come una scelta consapevole per chi vuole contribuire a un futuro migliore, senza rinunciare al piacere della guida e alla qualità della vita. Con la sua combinazione unica di innovazione, comfort e rispetto per l’ambiente, la Renault Scenic E-Tech Electric è destinata a diventare una delle auto più apprezzate del prossimo decennio, un simbolo della nuova era della mobilità familiare.