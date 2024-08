SEAT S.A., nel primo semestre del 2024 raggiunge i migliori risultati finanziari della sua storia

SEAT S.A. ha raggiunto risultati finanziari storici nel primo semestre del 2024, registrando un utile operativo di 406 milioni di euro, con un aumento del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2023.

L'utile sulle vendite è cresciuto al 5,2%, mentre il fatturato totale ha raggiunto i 7.752 milioni di euro, un incremento del 4,6% rispetto all'anno precedente.

Wayne Griffiths, CEO di SEAT e CUPRA, ha dichiarato che questi risultati sono frutto degli sforzi per migliorare le prestazioni in un contesto economico sfidante. L'azienda ha consegnato 297.400 vetture nella prima metà del 2024, un aumento del 13,8% rispetto al 2023. Le vendite di veicoli elettrificati sono cresciute del 36,1%, grazie al successo dei modelli ibridi plug-in.

CUPRA ha registrato il miglior primo semestre della sua storia con 125.700 vetture consegnate, un aumento del 17,2% rispetto al 2023. Il modello più venduto, il CUPRA Formentor, ha raggiunto 61.700 unità, seguito dalla famiglia CUPRA Leon con 36.000 consegne. Anche SEAT ha consolidato la sua posizione con 171.700 veicoli consegnati, un incremento dell'11,4%.

David Powels, Vicepresidente per le Finanze e l’IT di SEAT S.A., ha sottolineato la necessità di concentrarsi sulle priorità strategiche per mantenere la redditività sostenibile. Nonostante le sfide del contesto esterno, SEAT S.A. continua a puntare sull'efficienza e sulla gestione dei ricavi per sostenere la crescita.

La Germania, il Regno Unito e la Spagna si confermano i mercati principali per SEAT e CUPRA, con significativi incrementi nelle consegne. La SEAT Ibiza e la SEAT Arona rimangono i modelli più popolari, con rispettivamente 56.300 e 50.400 unità consegnate.