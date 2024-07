SEAT S.A. nomina Arantxa Alonso nuovo brand officer

SEAT S.A. ha nominato Arantxa Alonso come nuovo Brand Officer, una posizione recentemente creata per sostenere il successo continuo del marchio.

Attualmente responsabile dell’Ufficio Progetti CUPRA di Volkswagen Anhui in Cina, Alonso assumerà il nuovo incarico a partire dal 1° settembre, riportando direttamente a Sven Schuwirth, vicepresidente esecutivo Vendite, Marketing e Aftersales di SEAT S.A..

In qualità di Brand Officer del marchio SEAT, Arantxa Alonso guiderà la strategia a lungo termine e sarà responsabile dello sviluppo e dell’implementazione dei piani del ciclo di vita per rafforzare i volumi e i profitti di SEAT. Sarà anche incaricata di creare un team forte per garantire il corretto posizionamento della gamma di modelli sul mercato e sviluppare le campagne di marketing del marchio.

Wayne Griffiths, CEO di SEAT e CUPRA, ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova nomina: “Il marchio SEAT ricopre un ruolo fondamentale nella crescita redditizia a lungo termine dell’azienda. Per svolgere questo ruolo, avevamo bisogno di una persona con l’ambizione e la visione necessarie per guidare il continuo successo del marchio. Arantxa è sicuramente la persona giusta, accetta le sfide e raggiunge gli obiettivi con successo. Sono certo che, con la sua dedizione, SEAT continuerà a crescere e ad attrarre nuovi clienti”.

Arantxa Alonso assume questo ruolo cruciale in un momento di rapidi cambiamenti nell’industria automobilistica, con SEAT che ha recentemente annunciato nuove versioni di alcuni dei suoi modelli più iconici. Sven Schuwirth ha sottolineato l'importanza della nomina di Alonso in questo contesto: “Il marchio SEAT continuerà a offrire vetture ibride plug-in e a basso consumo di carburante, che si adattano perfettamente alle esigenze della società. La gamma includerà le rinnovate Arona e Ibiza, nonché le versioni aggiornate di Ateca e Leon. Arantxa, che vanta un’ampia esperienza, garantirà il successo di questi lanci e rafforzerà la solida posizione del marchio sul mercato”.

Arantxa Alonso porta con sé oltre 20 anni di esperienza nel campo del marketing e della gestione nel settore automobilistico. Parla fluentemente il francese, il tedesco, l’inglese e lo spagnolo, e ha iniziato la sua carriera in SEAT S.A. nel 2005, lavorando a diversi progetti internazionali. Inizialmente impegnata come Project Manager per la R&S dei sistemi di infotainment, è stata promossa l’anno successivo a Global Head of R&D Infotainment Systems di SEAT. Nel settembre 2010, è stata nominata Global Product Manager di SEAT Leon e successivamente, nel maggio 2014, Global Head of Product Marketing per le vetture compatte di SEAT S.A. Nel novembre 2019, è diventata Head of CUPRA Project Office di Volkswagen Anhui in Cina, il suo ruolo attuale.

Arantxa Alonso si è laureata in Ingegneria Industriale presso l’Universidad Politécnica de Madrid e ha conseguito un Master in Ingegneria del Prodotto Automobilistico presso la Cranfield University nel 2000. Ha inoltre completato un Executive Master in Vendite e Marketing presso la ESADE Business School e un programma sull’Intelligenza Artificiale e le sue implicazioni per la strategia, la gestione e la leadership aziendale presso il Massachusetts Institute of Technology.

Con la nomina di Arantxa Alonso come Brand Officer, SEAT S.A. rafforza la propria strategia di crescita e sviluppo. La sua vasta esperienza nel settore e la sua capacità di guidare con successo team e progetti complessi saranno fondamentali per il futuro del marchio. Alonso è pronta a portare SEAT verso nuovi traguardi, sviluppando strategie innovative e adattandosi ai rapidi cambiamenti del mercato automobilistico.

Il futuro di SEAT appare luminoso con Alonso al timone della strategia di brand. La sua nomina riflette la volontà di SEAT di rimanere competitiva e di continuare a crescere, offrendo ai clienti prodotti di alta qualità e sostenibili. Con la sua dedizione e la sua visione strategica, Arantxa Alonso è pronta a guidare SEAT verso un futuro di successo e innovazione.