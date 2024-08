Skoda Elroq: innovazione sostenibile negli interni auto di nuova generazione

Škoda fa un importante passo avanti nel design automobilistico sostenibile con la presentazione del nuovissimo Elroq, un SUV elettrico che punta a ridefinire gli standard del settore.

Questo modello si distingue non solo per il suo design elegante e moderno, ma soprattutto per l'uso di materiali innovativi che riflettono l'impegno del marchio ceco verso la sostenibilità e la riduzione dell'impronta di CO2.

Il nuovo linguaggio di design "Modern Solid" di Škoda trova la sua espressione negli interni dell'Elroq, caratterizzati da linee pulite, ampi spazi e una scelta di materiali che sottolineano l'attenzione all'ambiente. I sedili e i rivestimenti sono realizzati utilizzando bottiglie di plastica riciclate e abbigliamento post-consumo rigenerato, trasformati in filati e tessuti di alta qualità.

Quattro Design Selection per un Interno Personalizzato e Sostenibile

Gli acquirenti dell'Elroq potranno scegliere tra quattro diverse selezioni di design degli interni: Studio, Loft, Lodge e Suite. Ciascuna di queste selezioni incorpora una crescente percentuale di materiali sostenibili, offrendo così un'ampia possibilità di personalizzazione che non compromette l'etica ambientale.

Nella "Loft Design Selection", ad esempio, viene utilizzato Recytitan, un materiale composto al 78% da PET riciclato e al 16% da nuovo PET, con un ulteriore 6% di fibre recuperate da indumenti post-consumo. Questo tessuto grigio-blu scuro, arricchito da dettagli in pelle artificiale e cuciture riflettenti gialle, offre non solo un aspetto elegante ma anche un significativo contributo alla sostenibilità.

La "Lodge Design Selection" utilizza invece Technofil, un materiale all'avanguardia costituito al 75% da fibre ECONYL® riciclate e al 25% di poliestere. ECONYL® è un nylon rigenerato derivato da reti da pesca dismesse, scarti tessili e tappeti, che vengono trasformati in nuovi filati senza perdita di qualità. Il risultato è un tessuto resistente e durevole, evidenziato da cuciture a contrasto arancione e cinture di sicurezza abbinate.

Materiali Riciclati: Una Scelta Consapevole per un Futuro Sostenibile

Con l'Elroq, Škoda dimostra come l'innovazione possa andare di pari passo con la sostenibilità. L'uso di Recytitan e Technofil non solo riduce la dipendenza da materiali vergini, ma offre anche un esempio di economia circolare applicata al settore automobilistico. Gli interni di questo nuovo SUV rappresentano una fusione perfetta tra estetica moderna e responsabilità ambientale, segnando un passo significativo verso un futuro più verde.