Stellantis Pro One, innovazione e leadership alla Fiera IAA Transportation 2024

Dal 17 al 22 settembre 2024, Stellantis Pro One sarà protagonista all'IAA Transportation di Hannover, la più importante fiera europea dedicata ai veicoli commerciali e industriali.

Con una solida posizione di leadership in Europa, testimoniata da una quota di mercato superiore al 28,5% nella regione EU30 e una crescita significativa in Germania, Stellantis Pro One si presenta con un portafoglio di novità e innovazioni che rappresentano il futuro del settore.

Tra i protagonisti dello stand Stellantis (Padiglione H13, Stand C70) vi saranno modelli all'avanguardia come l'Opel Combo Electric, il Citroën E-Berlingo Crew Van, il Peugeot e-Expert Fridge con EPTO, l'Opel Movano HYDROGEN e il Fiat Professional E-Ducato Cargo Box. Questi veicoli, frutto della strategia di conversione e upfitting sviluppata in collaborazione con oltre 450 partner certificati in tutto il mondo, offrono soluzioni su misura per clienti privati, PMI e grandi flotte.

Un'attenzione particolare sarà dedicata all'innovativa tecnologia a celle a combustibile a idrogeno (FCEV), destinata a rivoluzionare il segmento dei veicoli commerciali. L'Opel Movano HYDROGEN, presentato in anteprima mondiale, è il simbolo della transizione verso una mobilità a zero emissioni, grazie alla sua architettura a media potenza, che garantisce un'autonomia fino a 500 km e tempi di rifornimento di soli 5 minuti, senza compromessi sulla capacità di carico.

Oltre alle soluzioni elettriche e a idrogeno, Stellantis Pro One presenterà anche il nuovo motore MultiJet 4.0 e il cambio automatico AT8 a 8 velocità, ora disponibili sulla gamma rinnovata di furgoni di grandi dimensioni. Il motore MultiJet 4.0, noto per la sua affidabilità, offre una coppia record di 450 Nm, migliorando ulteriormente prestazioni ed emissioni grazie all'avanzato sistema di ricircolo dei gas di scarico a doppio circuito. Il cambio AT8, invece, permette una riduzione del 10% delle emissioni di CO2 rispetto alla versione precedente, garantendo una guida più fluida ed efficiente.

La conferenza stampa di Stellantis Pro One, prevista per il 16 settembre, vedrà la partecipazione di Xavier Peugeot, Senior Vice President della Business Unit Commercial Vehicles, e Florian Huettl, CEO di Opel e Vauxhall, che illustreranno le strategie future e le innovazioni in arrivo.

L'IAA Transportation 2024 sarà dunque un appuntamento imperdibile per scoprire le nuove frontiere della mobilità sostenibile e le soluzioni all'avanguardia proposte da Stellantis Pro One, che si conferma leader nel settore dei veicoli commerciali.