Stellantis: Sarah Yasmini racconta le innovazione e inclusione all'Hub tecnologico di Recife in Brasile

Il hub di sviluppo tecnologico di Recife, in Brasile, è un punto di riferimento globale per la produzione di software avanzato per moduli di controllo motore e trasmissioni,

migliorando l’efficienza energetica e riducendo le emissioni di gas serra (GHG). Le attività del centro comprendono anche l’elettronica di bordo, l’ingegneria virtuale e il controllo qualità del software. Sarah Yasmini, ingegnere e analista di sviluppo software presso l’hub, ci offre una visione unica del suo lavoro e dell'importanza di questo centro per la crescita professionale delle donne.

Puoi parlarci del tuo lavoro nell’hub di Recife?

Sarah: Il mio è un lavoro veramente appassionante. Mi occupo spesso di diversi progetti contemporaneamente e sono felice di riuscire a gestirli tutti anche se – lo devo ammettere – qualche volta può essere impegnativo!

Lavorare sui sistemi di propulsione mi piace molto, perché è entusiasmante sapere che stiamo sviluppando oggi quello che offriremo ai nostri clienti in futuro. Lavoriamo a idee innovative nell’ambito dell’elettrificazione per fare in modo che Stellantis continui ad essere leader nel settore della mobilità sostenibile.

Nel corso della mia carriera ho lavorato a diversi progetti importanti tra cui i motori turbo per Jeep Compass e Renegade e per FIAT Fastback e Pulse venduti qui in Sud America. Ho anche partecipato a molti altri progetti per le regioni Medio Oriente & Africa e Nord America.

Qui a Recife stiamo lavorando su progetti molto importanti per il nostro futuro. La tecnologia bio-hybrid in particolare, permetterà a Stellantis di fare un ulteriore passo avanti qui in Sud America, oltre ad essere perfettamente allineata al nostro pilastro del valore, “Abbiamo a cuore il futuro”. A mio parere, non c’è niente di più importante che occuparsi del futuro del nostro pianeta e di quello delle prossime generazioni.

Come sei arrivata all’hub di Recife? Ci parli di come è iniziata la tua carriera?

Sarah: Nel 2017, durante il mio ultimo semestre di studi in ingegneria elettrica, un amico mi disse che Stellantis – all’epoca FCA – stava assumendo nel suo hub di sviluppo tecnologico di Recife. Conoscevo già il nuovo stabilimento Stellantis di Goiana, e ricordo la mia felicità quando seppi di una nuova opportunità a Recife. Grazie alla mia formazione ingegneristica, avrei avuto la possibilità di entrare in Stellantis lavorando nella mia città e intraprendendo la carriera che desideravo! Dopo aver affrontato un lungo processo di selezione, ero entusiasta all’idea di iniziare il mio percorso professionale in questo hub.

Ricordo perfettamente i miei primi giorni di lavoro qui e l’atmosfera di collaborazione che ha da subito fatto sentire noi neo-assunti parte del team. I nostri colleghi ci hanno accolto con un sorriso, supportandoci sempre. Ci hanno aiutato spiegandoci ogni dettaglio del settore della propulsione, coinvolgendoci in tutti i loro progetti per favorire fin dall’inizio la nostra crescita professionale.

Lavorare sui sistemi di propulsione è stato importante per me. Ho sempre dovuto metterci il massimo dell’impegno, supportata dall’entusiasmo del mio team. È stata un’esperienza straordinaria, che mi ha permesso di confrontarmi con colleghi di tutto il mondo e di imparare cose nuove ogni giorno.

Puoi dirci perché l’hub di Recife è così interessante per i giovani talenti neolaureati?

Sarah: Sono tanti i motivi per cui credo che il nostro hub sia il luogo di lavoro ideale per i migliori talenti ma mi vengono in mente soprattutto tre ragioni. Innanzitutto, ci occupiamo di tecnologie innovative che contribuiscono direttamente allo sviluppo del software che utilizziamo sulle nostre magnifiche vetture. Sapere che il nostro lavoro aumenta la soddisfazione dei nostri clienti ci rende orgogliosi di poter dire: “Ho fatto parte di questo progetto.”

La seconda ragione per cui l’hub di Recife è un posto ideale in cui lavorare è l’introduzione della “new era of agility”, grazie a cui possiamo lavorare anche da casa. Questa flessibilità migliora il nostro equilibrio tra lavoro e vita privata, diminuendo ad esempio il tempo impiegato per gli spostamenti.

La terza ragione è che Porto Digital – il parco tecnologico in cui si trova il nostro hub – è un polo tecnologico composto da 400 aziende e 18.000 professionisti, un luogo in cui convivono fascino storico e servizi moderni. Lavorare in un luogo come questo non solo ispira la nostra creatività ma favorisce anche le interazioni con i colleghi che condividono la stessa passione.

Pensi che il tuo lavoro dovrebbe attirare più donne?

Sarah: Ne sono certa. L’idea che l’industria automobilistica sia un ambiente esclusivamente maschile è superata. Le donne hanno la stessa passione per le auto e la tecnologia e – proprio come gli uomini – desiderano un lavoro e una carriera appagante. Ecco perché questo è il settore ideale anche per noi donne.

In Stellantis, lavoro in un ambiente favorevole e inclusivo, che rispetta i principi di Diversità, Equità e Inclusione. Crescere professionalmente in un’azienda come questa, potendo essere me stessa e concentrandomi sul fare al meglio il mio lavoro imparando da persone di talento, è davvero importante.

Abbiamo la fortuna di avere grandi donne in ruoli di leadership, come ad esempio la nostra direttrice software per il Sud America, Gisele Tonello, la quale è fonte d’ispirazione per tutte noi.

Iniziative di grande successo come “Women in Engineering” e “Women in Technology” dimostrano l’impegno di Stellantis verso la diversità e l’inclusione. Questa Azienda ha sempre promosso questo tipo di iniziative e sono fiera del fatto che Stellantis s’impegni ad assumere e dare responsabilità crescenti alle donne nei ruoli di ingegneria e tecnologia.

Sono convinta che la diversità alimenti l’innovazione e possa aiutare Stellantis a mantenere la sua leadership in Sud America, un mercato estremamente competitivo. Questo è uno dei tanti motivi per cui Stellantis è considerata un’azienda ideale in cui lavorare e costruire una carriera di successo.