Suzuki presenta VITARA: Il primo SUV 100% elettrico arriva in Europa

Suzuki Motor Corporation ha presentato ufficialmente il suo primo veicolo 100% elettrico: la e VITARA.

Con il debutto programmato per la primavera del 2025 presso lo stabilimento Suzuki Motor Gujarat in India, questo modello rappresenta un passo fondamentale per il marchio giapponese nel mercato globale dei veicoli elettrici. Le vendite inizieranno nella stessa estate in Europa, India e Giappone.

Basata sul concept “eVX”, svelato per la prima volta nel 2023 all’Auto Expo in India e successivamente al JAPAN MOBILITY SHOW, la e VITARA incarna il motto “Emotional Versatile Cruiser”. Unisce robustezza e avanguardia per offrire una guida intuitiva e avventurosa, dotata di un sistema di trazione integrale elettrica “ALLGRIP-e” e della piattaforma “HEARTECT-e”, progettata specificamente per i veicoli BEV.

Caratteristiche principali di Suzuki e VITARA

Design moderno e avventuroso. La e VITARA si distingue per il suo design “High-Tech & Adventure” che fonde l’estetica avanzata di un BEV con la solidità di un SUV. I dettagli esterni, come i pneumatici di grande diametro e il passo lungo, conferiscono un aspetto deciso, mentre l’interno è dotato di un display integrato e rivestimenti robusti, mantenendo il tema “High-Tech & Adventure”.

Opzioni di batteria per diverse esigenze. Il motopropulsore della e VITARA è composto dall’efficiente sistema eAxle, che combina motore e inverter, e alimentato da batterie al litio-ferro-fosfato, disponibili in due versioni: 49 kWh e 61 kWh. Questa soluzione è stata scelta per garantire sicurezza e durata senza compromettere la capacità di accelerazione, sia da fermo sia in situazioni di sorpasso. Tuttavia, non sono specificate le percorrenze secondo il ciclo WLTP.

Sistema di trazione integrale “ALLGRIP-e”. Grazie ai due assi elettrici, anteriore e posteriore, il sistema “ALLGRIP-e” offre una trazione 4WD di alta qualità, ideale per affrontare terreni difficili e mantenere un controllo preciso. Include una modalità “Trail” per superare superfici insidiose, distribuendo automaticamente la coppia alle ruote con maggiore aderenza.

Piattaforma innovativa “HEARTECT-e”. La nuova piattaforma “HEARTECT-e” è stata sviluppata per i modelli elettrici, con una struttura leggera e robusta che ottimizza lo spazio interno e migliora la sicurezza grazie alla protezione dall’alto voltaggio. L’eliminazione dei longheroni di rinforzo consente un migliore sfruttamento dello spazio per le celle batteria.