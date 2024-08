The Italian Sea Group S.p.A. ammessa al segmento STAR di Euronext Milan

The Italian Sea Group S.p.A. (TISG), leader nella nautica di lusso e quotata su Euronext Milan

ha annunciato che le sue azioni ordinarie sono state ammesse al segmento STAR del mercato Euronext Milan, con decorrenza dal 6 agosto 2024. La decisione è stata presa da Borsa Italiana con provvedimento n. 9008 del 29 luglio 2024, attribuendo alle azioni ordinarie della società (ISIN IT0005439085) la prestigiosa qualifica STAR.

Un traguardo significativo per TISG

L’ammissione al segmento STAR rappresenta un traguardo importante per TISG, consolidando la sua presenza e visibilità nei mercati finanziari internazionali. Giovanni Costantino, Fondatore e Amministratore Delegato di TISG, ha espresso grande orgoglio per questo risultato, sottolineando come esso confermi il rispetto di rigorosi requisiti in termini di trasparenza, governance, comunicazione e solidità economico-finanziaria.

"Questo risultato rappresenta un milestone importante per The Italian Sea Group e permetterà alla Società di rafforzare la propria visibilità nei mercati finanziari internazionali, nonché l’impegno nei confronti degli azionisti e di tutti gli stakeholder," ha dichiarato Costantino. "In futuro, continueremo a lavorare con la stessa dedizione e passione per continuare a superare le aspettative del mercato grazie ad una solida strategia di business e per rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento ai vertici del settore del lusso globale."

I vantaggi della qualifica STAR

La qualifica STAR (Segmento Titoli con Alti Requisiti) è riservata a società che rispettano stringenti criteri di eccellenza in termini di trasparenza informativa, alta liquidità, corporate governance e solidità finanziaria. L’ottenimento di tale qualifica permette a TISG di beneficiare di una maggiore visibilità e attrattività verso gli investitori istituzionali, aumentando il potenziale di accesso a capitali e risorse per sostenere la crescita e l’innovazione.

Il ruolo di Intermonte

In conformità con il Regolamento e le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Intermonte agirà in qualità di Specialist per TISG. Questo ruolo include il supporto nella comunicazione continua con il mercato, garantendo l’adempimento degli obblighi informativi e contribuendo a mantenere un elevato livello di liquidità delle azioni.

Prospettive future

L’ammissione al segmento STAR rafforza la posizione di TISG come operatore di primo piano nel settore della nautica di lusso, posizionandola ai vertici del mercato globale. Con una solida strategia di business e un impegno costante verso l'eccellenza, TISG è ben posizionata per continuare a crescere e innovare, rispondendo alle esigenze dei clienti e degli stakeholder. L’ammissione al segmento STAR di Euronext Milan rappresenta non solo un riconoscimento degli sforzi e dei risultati ottenuti da The Italian Sea Group S.p.A., ma anche una piattaforma di lancio per future opportunità di crescita e sviluppo nel competitivo mercato della nautica di lusso.