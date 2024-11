Timm Barlet nominato Direttore Audi Italia: nuova guida per il brand premium

Il prossimo 1° gennaio 2025, Timm Barlet entrerà ufficialmente in Volkswagen Group Italia, assumendo la guida della Divisione Audi e rispondendo direttamente all’Amministratore Delegato Christoph Aringer.

La nomina di Barlet arriva in un momento chiave per il mercato italiano, dove Audi punta a rafforzare la propria presenza e a consolidare il suo posizionamento premium in uno scenario in continua evoluzione.

Con 47 anni e un Master in Business Administration presso l’Università Cattolica di Eichstätt-Ingolstadt, in Germania, Timm Barlet porta un bagaglio di esperienza notevole, maturato in oltre due decenni di attività per Audi AG. Dal 2004, Barlet ha ricoperto ruoli di rilievo nei settori Vendite, Service e Network Management. La sua esperienza abbraccia non solo il mercato tedesco ma anche un ambito internazionale, con incarichi di alto profilo nelle regioni dell’America Latinae del Nord Europa e, recentemente, come Senior Director Sales & Marketing per i mercati di Francia, Italia, Spagna e Gran Bretagna.

Strategia e visione per il mercato italiano



La nomina di Barlet rappresenta per Audi Italia una scelta di continuità e di visione strategica. Nel suo nuovo ruolo, Barlet sarà chiamato a consolidare la crescita e l’immagine del brand dei quattro anelli, affrontando le sfide di un settore automotive in profonda trasformazione. Con la guida di Christoph Aringer, il piano per Audi in Italia guarda non solo alla qualità del prodotto ma anche all’adozione delle più recenti tecnologie e soluzioni orientate alla sostenibilità, alla digitalizzazione e al cambiamento nelle aspettative dei consumatori.

Le parole di Christoph Aringer: “Timm ha una profonda conoscenza dell’ambito Vendite e Marketing per Audi AG in diversi paesi, e ciò sarà fondamentale per il suo nuovo ruolo. Lo attende un compito impegnativo, quello di consolidare il posizionamento del brand premium Audi in un mercato complesso e in un momento storico caratterizzato dalla radicale trasformazione dell'intero settore automotive, dalle mutate condizioni di mercato e dalle nuove necessità dei clienti,” ha dichiarato Aringer.

Un’esperienza internazionale al servizio del mercato italiano



L’esperienza internazionale di Timm Barlet rappresenta un valore aggiunto per Audi Italia. In qualità di Direttore Sales & Marketing per le regioni dell’America Latina e del Nord Europa, Barlet ha gestito mercati con esigenze e dinamiche differenti, sviluppando strategie innovative e gestendo team locali e internazionali. Questo background sarà determinante per affrontare le sfide del mercato italiano, dove la transizione energetica e il cambiamento nelle abitudini dei consumatori richiedono una visione agile e lungimirante.

Audi Italia e la sfida della trasformazione



La strategia di Audi in Italia non si limita alla gestione delle operazioni locali ma abbraccia una visione di lungo periodo, con particolare attenzione alla transizione verso modelli a basse emissioni, all’introduzione di veicoli elettrici e ibridi e all’implementazione di tecnologie avanzate per la guida assistita e autonoma. Barlet, con la sua solida esperienza nel campo delle vendite e del marketing, guiderà Audi in questa trasformazione, cercando di soddisfare le nuove esigenze dei clienti italiani e di consolidare la posizione del marchio nel segmento premium.

In conclusione, l’arrivo di Timm Barlet rappresenta un importante passo per Volkswagen Group Italia e per la strategia di Audi in Italia. La sua leadership e la sua esperienza internazionale offriranno ad Audi una guida sicura e preparata per affrontare le sfide del futuro, con l’obiettivo di mantenere il brand al vertice del settore premium nel mercato italiano.