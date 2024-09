Toyota presenta la nuova gamma Professional all’IAA Transportation 2024

Toyota si prepara a conquistare l’IAA Transportation 2024 di Hannover con uno stand di 700 metri quadrati, dove sarà esposta la gamma completa Toyota Professional,

completamente rinnovata e ampliata. Tra le novità più attese c’è il lancio del PROACE MAX, un veicolo che segna l’ingresso di Toyota nel segmento dei furgoni di grandi dimensioni, portando l'azienda a coprire tutti i principali segmenti del mercato dei veicoli commerciali leggeri (LCV) in Europa.

Il nuovo PROACE MAX sarà disponibile in versione elettrica a batteria e con una gamma di opzioni di conversione che soddisfano le diverse esigenze dei clienti. Saranno disponibili configurazioni con telaio, cassone fisso o ribaltabile, garantendo una versatilità che rende il veicolo adatto a diverse attività professionali. Questo nuovo modello rappresenta una tappa fondamentale per Toyota, che dimostra il suo impegno nel settore dei veicoli commerciali e nella transizione verso una mobilità più sostenibile.

Oltre al PROACE MAX, Toyota presenterà anche il resto della sua gamma di veicoli commerciali, tra cui il furgone di medie dimensioni PROACE, il compatto PROACE CITY e le rispettive varianti Verso per il trasporto passeggeri. Tutti i modelli presentano un design aggiornato, caratterizzato dal nuovo family feeling Toyota, sinonimo di eleganza e funzionalità.

Un altro protagonista dell’esposizione sarà il leggendario pick-up Hilux, che per la prima volta sarà equipaggiato con un sistema ibrido a 48V. Questa innovazione permetterà di migliorare ulteriormente l'efficienza dei consumi senza compromettere le già eccellenti prestazioni del veicolo, garantendo un’esperienza di guida confortevole in ogni situazione. Il sistema ibrido a 48V del Hilux rappresenta un ulteriore passo avanti verso l'obiettivo di Toyota di offrire soluzioni di mobilità sostenibile senza rinunciare alle prestazioni.

Non solo veicoli, ma anche servizi: Toyota Professional sarà affiancata da KINTO Mobility, Toyota Financial Services e Toyota Insurance Services, che presenteranno una gamma completa di soluzioni per facilitare la gestione dei veicoli commerciali, con offerte di leasing, assicurazione e gestione flotte su misura per ogni tipo di cliente.

Una sezione importante dello stand Toyota sarà dedicata alle soluzioni di mobilità a idrogeno, in linea con la visione dell'azienda per una mobilità sostenibile. Tra le proposte più innovative spicca il prototipo di Fuel Cell Hilux, che utilizza la tecnologia delle celle a combustibile per garantire un’alternativa ecologica alle motorizzazioni tradizionali. Inoltre, Toyota esporrà sistemi di celle a combustibile che possono essere integrati in veicoli commerciali di altri OEM, come camion e autobus, sottolineando il potenziale dell’idrogeno nel settore del trasporto pesante.

L'IAA Transportation 2024 si terrà dal 17 al 22 settembre presso la Deutsche Messe di Hannover, in Germania, e rappresenta una vetrina di grande importanza per Toyota, che con la sua gamma Professional intende consolidare la sua posizione nel mercato dei veicoli commerciali leggeri e dimostrare il suo impegno verso una mobilità più sostenibile ed efficiente.