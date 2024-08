Volkswagen celebra i 50 anni della Golf con "The Golf Lovers' Collection"

Era il luglio 1974 quando la prima Golf fece la sua comparsa nei concessionari, segnando l’inizio di una storia di successo senza precedenti.

Oggi, con oltre 37 milioni di unità vendute in tutto il mondo e otto generazioni all’attivo, la Golf è diventata la Volkswagen di maggior successo e l'auto europea più venduta di tutti i tempi. Per celebrare il cinquantesimo anniversario della Golf, Volkswagen Italia ha lanciato il concorso “The Golf Lovers’ Collection”, che offre ai proprietari l’opportunità di condividere le loro storie e partecipare a un evento esclusivo al Salone Internazionale Auto e Moto d’Epoca 2024 a Bologna.

Il Concorso "The Golf Lovers' Collection"

Sin dalla sua introduzione, la Golf ha rappresentato un’automobile per tutti, adattandosi ai cambiamenti e alle esigenze di diverse generazioni. Per celebrare questo importante traguardo, Volkswagen Italia ha organizzato il concorso “The Golf Lovers’ Collection”. Questo concorso invita i possessori di Golf, sia attuali che storici, a caricare foto delle loro vetture e a condividere una breve storia che racconti il loro legame affettivo con l'auto.

Le foto e le storie inviate saranno pubblicate su una pagina dedicata del sito ufficiale di Volkswagen Italia, creando così un museo virtuale senza tempo. Questo museo celebrerà le diverse generazioni della Golf e il loro impatto sui proprietari e sulle comunità in tutto il mondo. Il concorso si concluderà il 31 agosto, e le foto possono essere caricate a questo indirizzo: Partecipa al Concorso.

Esperienza Unica al Salone Internazionale Auto e Moto d’Epoca 2024

A conclusione del concorso, cinque fortunati vincitori vivranno un’esperienza coinvolgente al Salone Internazionale Auto e Moto d’Epoca 2024, che si terrà dal 24 al 27 ottobre a Bologna. Questo evento offrirà attività speciali dedicate ai 50 anni della Golf, permettendo ai partecipanti di immergersi nella storia e nell’innovazione del modello che ha segnato un’epoca.

Partnership con Amazon per una Campagna Innovativa

Per promuovere il concorso e il lancio della Nuova Golf, Volkswagen Italia ha stretto una partnership con Amazon, dando vita a una campagna di comunicazione che unisce formati popolari e innovativi. La campagna, attiva da luglio e per tutto l’autunno, mira a coinvolgere gli utenti attraverso comunicazioni digitali e audio, oltre a un’attività unica nel suo genere: alcuni Locker Amazon in tutta Italia saranno personalizzati con affissioni che celebrano la Nuova Golf e il suo cinquantesimo anniversario.

Inoltre, Volkswagen Italia e Amazon Ads offriranno agli utenti un viaggio attraverso i 50 anni di storia della Golf tramite una nuova timeline interattiva su FireTV. La timeline presenterà racconti e immagini per ciascuna generazione della Golf, utilizzando i contenuti condivisi nel concorso "The Golf Lovers’ Collection". Gli utenti potranno scoprire di più sulla Nuova Golf e sulle innovazioni introdotte negli anni. Sarà lanciata anche una skill personalizzata per i dispositivi Echo con integrazione Alexa, che permetterà agli utenti di saperne di più sulla campagna semplicemente dicendo: "Alexa, inizia l’esperienza Golf”.