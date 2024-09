Volkswagen e Revoltech: svelano la canapa industriale per interni auto sostenibili dal 2028

Volkswagen ha annunciato una nuova collaborazione con la start-up tedesca Revoltech GmbH, con l’obiettivo di sviluppare materiali sostenibili per il settore automobilistico.

Il fulcro di questa innovazione è l’utilizzo della canapa industriale per creare un materiale di superficie al 100% biologico e riciclabile, chiamato LOVR™.

LOVR™ è stato sviluppato per sostituire le tradizionali finte pelli utilizzate negli interni delle automobili. Il materiale, composto da fibre di canapa e un adesivo di origine completamente vegetale, proviene da residui dell'industria alimentare della canapa, rendendolo un prodotto ecologico e circolare. Questo approccio non solo garantisce la riduzione degli sprechi, ma permette anche il riciclo o il compostaggio del materiale al termine della sua vita utile.

Volkswagen prevede di iniziare ad utilizzare il materiale nei suoi veicoli a partire dal 2028. Le prime presentazioni del prodotto hanno già riscosso ampi consensi tra i clienti, confermando il potenziale del progetto per il futuro della mobilità sostenibile.

"La ricerca di nuovi materiali sostenibili è essenziale per il futuro dell’automobile," ha dichiarato Kai Grünitz, membro del Consiglio di Amministrazione per lo Sviluppo Tecnico di Volkswagen. "Lavorare con partner come Revoltech ci permette di combinare innovazione, creatività e sostenibilità, in linea con la nostra strategia ACCELERATE."

Lucas Fuhrmann, CEO di Revoltech, ha sottolineato il potenziale rivoluzionario del materiale LOVR™ per l'industria automobilistica. "La nostra collaborazione con Volkswagen dimostra che la canapa industriale può offrire soluzioni scalabili e sostenibili per i materiali di superficie," ha affermato.

Con questa iniziativa, Volkswagen ribadisce il suo impegno verso una mobilità più ecologica, puntando non solo su motori elettrici, ma anche su materiali innovativi che riducono l’impatto ambientale. La strategia ACCELERATE del marchio continua a guidare la transizione verso un futuro più sostenibile, con l’obiettivo di diventare leader nella mobilità sostenibile.