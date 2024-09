Volvo debutta il nuovo EX90, al via le prime consegne del SUV elettrico di lusso

Il nuovo SUV elettrico Volvo EX90 si prepara a diventare protagonista del mercato automobilistico.

Dopo mesi di attesa, le prime unità di questo modello di punta sono in fase di spedizione ai rivenditori negli Stati Uniti e in Europa, con le consegne ai clienti previste entro la fine di settembre. Questa svolta segna l’inizio di una nuova era per Volvo, che con l’EX90 punta a definire nuovi standard in termini di sicurezza, sostenibilità e tecnologia avanzata.

Volvo EX90: la nuova era dell’elettrico secondo Volvo

L’EX90 non è solo un SUV elettrico di lusso, ma rappresenta un vero e proprio cambiamento di paradigma per la casa automobilistica svedese. È il primo modello Volvo a essere dotato di un sistema di calcolo centrale “core computing”, alimentato dalla piattaforma NVIDIA DRIVE®, che gestisce tutte le funzioni chiave del veicolo, dalla sicurezza all'infotainment, fino alla gestione della batteria. Questo sistema innovativo, in combinazione con la piattaforma Snapdragon® Cockpit di Qualcomm Technologies e il software proprietario Volvo, offre un'esperienza di guida fluida e reattiva.

Sicurezza e tecnologia all’avanguardia

Volvo ha sempre posto la sicurezza al centro della sua filosofia, e l'EX90 non fa eccezione. Questo SUV è dotato di una serie di sensori avanzati, tra cui radar, telecamere e un lidar fornito da Luminar, che garantiscono una protezione attiva e passiva senza precedenti. Grazie a una connessione 5G e agli aggiornamenti software over-the-air, l’EX90 è un’auto progettata per migliorare costantemente nel tempo, evolvendo insieme al suo proprietario.

Prestazioni elettriche di alto livello

L'EX90 è stato progettato per essere un’auto completamente elettrica, con un'autonomia che può raggiungere i 600 km grazie a una batteria ad alte prestazioni. Una delle sue innovazioni più rilevanti è la capacità di ricarica bidirezionale, che consente di utilizzare l’auto come fonte di energia, contribuendo al bilanciamento della rete elettrica e promuovendo l’utilizzo di energia rinnovabile.

L’esperienza di guida del futuro

A testimonianza delle sue eccellenti prestazioni, il CEO di Volvo Cars, Jim Rowan, ha recentemente attraversato tre stati degli Stati Uniti a bordo dell'EX90, coprendo 950 chilometri e mettendo alla prova il comfort, la maneggevolezza e la qualità dell'abitacolo. "L'EX90 è la migliore auto che abbiamo mai prodotto", ha dichiarato Rowan, sottolineando la superiorità del veicolo rispetto ai modelli precedenti.

Un’auto che ridefinisce l’esperienza di lusso

Tra le caratteristiche distintive dell’EX90 c’è l'impianto audio opzionale Bowers & Wilkins, che include la modalità Abbey Road Studios, una novità assoluta nel settore. Questo dettaglio, insieme alla silenziosità dell'abitacolo e all’eleganza del design, rende l’EX90 un SUV di lusso capace di offrire un'esperienza di guida esclusiva e raffinata.

La produzione negli Stati Uniti

La produzione del Volvo EX90 è iniziata all’inizio del 2024 nello stabilimento Volvo di Charleston, nella Carolina del Sud, che è stato recentemente ampliato e rinnovato per rispondere alle esigenze della mobilità elettrica. Con una capacità di 150.000 veicoli all'anno, questo impianto rappresenta un punto nevralgico per il futuro elettrico di Volvo.