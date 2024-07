Nissan Formula E Team pronto a sfidare Londra nel finale di stagione

Il Nissan Formula E Team si prepara a dare il massimo presso l'ExCel London Circuit, affrontando le ultime due gare del campionato ABB FIA Formula E World Championship 2023/24.

Attualmente in quinta posizione nel Campionato a Squadre, la squadra punta a risalire sul podio finale.

Dopo un'ottima stagione, Oliver Rowland farà il suo ritorno in pista, correndo davanti al pubblico di casa, mentre Sacha Fenestraz mira a concludere il suo secondo anno con la squadra in zona punti. Il circuito londinese, unico per il suo layout che si snoda tra interno ed esterno, rappresenta una sfida tecnica per i piloti.

La Formula E a Londra riveste un significato speciale per Nissan, che nel 1984 ha fondato l'impianto Nissan Motor Manufacturing UK. Questo stabilimento, situato a Sunderland, ha giocato un ruolo cruciale nella produzione automobilistica del marchio, con progetti ambiziosi per il futuro, inclusi modelli elettrici come LEAF, Qashqai e Juke.

In vista delle gare, il team ha pubblicato l'ultima edizione della playlist "Sounds of Season 10", curata dal compositore Mathias Rehfeldt, che riflette lo spirito unico delle città ospitanti. Le sessioni di gara iniziano con le prove libere il venerdì, mentre le qualifiche e le gare si terranno sabato e domenica.

Tommaso Volpe, General Manager Nissan Formula E e Managing Director Nissan Formula E Team, ha espresso ottimismo: "Siamo pronti a dare il massimo a Londra per conquistare la terza posizione nel Campionato a Squadre. Il circuito è insidioso e tecnico, con superfici variabili che richiedono adattamenti costanti dai piloti. Siamo felici di riavere Oliver in pista e puntiamo a chiudere la stagione con un buon risultato."

Oliver Rowland, entusiasta del suo ritorno, ha dichiarato: "Dopo aver saltato l'ultimo round, sono felice di essere tornato. È stata una stagione positiva con una vittoria e diversi podi, e spero di aggiungere altri successi a Londra. Correre in casa è un'opportunità unica per me e i miei cari, e i miei obiettivi sono chiari: lottare per il team e per la mia classifica."

Sacha Fenestraz ha aggiunto: “Il mio obiettivo è chiudere la stagione con una prestazione positiva dopo un campionato altalenante. Londra è un circuito impegnativo, ma siamo pronti grazie al lavoro svolto al simulatore. Puntiamo a ottenere punti importanti per il team."

Con un occhio al podio, il Nissan Formula E Team è pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia delle corse elettriche, affrontando con determinazione e spirito competitivo l'ultima sfida della stagione a Londra.