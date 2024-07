Open Ai, la società di Sam Altman lancia il nuovo motore di ricerca SearchGPT

OpenAi lancia SearchGPT, il suo nuovo motore di ricerca

OpenAI la società guidata dal mitico Sam Altman e sostenuta da Microsoft con un investimento “monstre” da ben 13 miliardi di dollari ha messo in campo il suo nuovo motore di ricerca SearchGPT. La nuova creatura diventerà il più forte concorrente di Google, leader indiscusso, fino ad ora, sui motori di ricerca. Il Ceo di Open Ai intende così bissare i successi di ChatGPT, considerato dai più il miglior modello linguistico di grandi dimensioni sul mercato. E’ pur vero che l’intelligenza Artificiale generativa, con i suoi progressi accelerati, ha fatto già molte vittime. In primis gli assistenti vocali come Alexa o Siri e i motori di ricerca tradizionali. Il futuro è disegnato per avere un’unica piattaforma capace di dialogare come un umano, dando informazioni ordinate dopo aver analizzato foto, video e documenti. E SearchGPT è la scommessa di OpenAI. Al momento la novità è in prova su 10.000 utenti americani allo scopo di avere un primo consistente feedback.

OpenAi, il motore è un'interfaccia di conversazione avanzata

Che dice di questa novità Open AI? In un press release ufficiale conferma che "Siamo impegnati a favore di un ecosistema in crescita di editori e creatori. Per decenni, la ricerca è stata un mezzo fondamentale per editori e creatori per raggiungere gli utenti. Stiamo ora utilizzando l’intelligenza artificiale per migliorare questa esperienza, evidenziando contenuti di alta qualità in un’interfaccia conversazionale con molteplici opportunità di coinvolgimento degli utenti”. Molte le novità del nuovo motore. Tra queste la ricerca di informazioni da Internet in tempo reale e il trasferimento immediato all’utente, ma in modo organizzato e sotto forma di testo con immagini. Inoltre facendo clic su una scheda è possibile visualizzare i collegamenti da cui SearchGPT ha ottenuto le informazioni. Altra novità è quella di poter avviare una vera e propria conversazione con domande successive.

A differenza di ChatGPT, il nuovo motore di ricerca cerca informazioni su Internet. "SearchGPT è un prototipo di nuove funzioni di ricerca progettate per combinare la potenza dei nostri modelli di intelligenza artificiale con le informazioni provenienti dal web per dare risposte rapide e tempestive con fonti chiare e pertinenti” conferma la società. “Ottenere risposte sul web può richiedere molto impegno e spesso diversi tentativi per ottenere risultati validi. Crediamo che migliorando le capacità di conversazione dei nostri modelli con informazioni in tempo reale dal web, trovare ciò che si sta cercando possa essere più semplice e veloce”. Insomma anche Open Ai lancia il suo motore sempre più avanzato ed “artificialmente intelligente”.