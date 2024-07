Oroscopo di oggi 1 luglio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 1 luglio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 1 luglio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 1 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Soldi e beni saranno nella tua mente con la luna nel Toro di terra e la tua casa delle risorse. La luna in quadratura con Plutone di controllo suggerisce che potresti sentirti costretto a proteggere i tuoi interessi finanziari. Sappi quando sei fuori dal tuo elemento. Con Saturno retrogrado in Pesci e la tua casa dell'auto-annullamento fino al 15 novembre, sei invitato a esplorare i modi in cui sei stato definito dalle tue insicurezze e reso schiavo dalle tue paure. Nonostante i tuoi migliori sforzi, a volte può essere difficile capire cosa ti sta bloccando. La terapia e le pratiche contemplative come la meditazione, il viaggio sciamanico e il lavoro sui sogni possono essere utili.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 1 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Un allineamento armonioso tra il tuo sovrano, Venere, nel tuo settore della comunicazione e Giunone attenta all'impegno nella tua casa del romanticismo, può creare un fantastico appuntamento notturno. Ti sentirai come se tu e il tuo partner o la persona di interesse foste sulla stessa lunghezza d'onda mentale ed emotiva. Pianifica qualcosa di speciale per la serata. Anche una cena tranquilla a casa può essere dolcissima. Se sei single e speri di incontrare qualcuno di nuovo, potresti entrare in contatto con un potenziale partner su un'app di appuntamenti o sui social media o mentre socializzi con gli amici. Sii consapevole di come ti imbatti. Puoi essere imprevedibile quando il sole si scontra con il jolly Urano nel tuo segno.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 1 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Una dose di vita domestica può essere la cura per ciò che ti affligge poiché l'amorevole Venere si allinea con la devota Giunone nella tua casa e nel regno familiare. Prenderti cura delle persone che ami e lasciare che si prendano cura di te può essere incredibilmente gratificante. Con questa dolce atmosfera in gioco, tutti nella tua orbita sentiranno il tuo affetto. I Gemelli single si sentiranno a casa con un amico che li coccola e gli presta tutta la sua attenzione. In una nota diversa, i tuoi valori potrebbero scontrarsi con lo status quo mentre il sole e il disgregatore Urano si scontrano. Per evitare turbamenti, potrebbe essere necessario tenere certe cose per te. Non dare per scontato che tutti abbiano una mentalità aperta.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 1 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Dirai cose adorabili sulle persone a cui tieni poiché la devota Giunone nella tua zona di comunicazione si sincronizza con l'adorabile Venere nel tuo segno. Far sapere alle persone come ti senti andrà a beneficio sia del donatore che del ricevente. Lo stesso vale per riconoscere tutte le cose meravigliose che una persona fa per te e il modo in cui fa il possibile per supportarti. È il giorno perfetto per avere un dialogo cuore a cuore con il tuo interesse amoroso. Fai in modo che la tua missione sia esprimere ciò che hai nel cuore. In una nota diversa, potresti essere desideroso di dimostrare quanto sei radicale mentre il sole e il disgregatore si scontrano. Non devi sforzarti così tanto per far sventolare la tua strana bandiera.