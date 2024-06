Oroscopo di oggi 10 giugno 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 10 giugno 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 10 giugno 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

È fin troppo facile lasciare che siano persone più intelligenti e più “insieme” a prendere il comando. Quando qualcun altro è al posto di guida, puoi rilassarti e goderti il ​​viaggio. L’astuto Mercurio che si sincronizza con il Nodo Nord nel tuo segno ti invita a mostrare le tue conoscenze. È giunto il momento di impegnarti un po' di più per rafforzare le tue capacità. Affidarsi agli altri per stabilire l'agenda difficilmente ti porterà dove vuoi andare. Con la Luna nel Leone amante del divertimento per tutto il giorno, sarai attratto dalle attività che ti piacciono. Cerca il luogo in cui passione e produttività si sovrappongono. È dove troverai il tuo punto debole per portare a termine le cose.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Sicuramente adori la tua routine, toro. Una volta che ti abitui a fare le cose in un modo particolare, può essere difficile per te cambiare. Mentre Mercurio, il trafficante di ruote, nella tua casa dei guadagni si allinea con l'asse nodale, trarrai beneficio dall'esplorazione di nuovi modi per fare soldi e gestire finanze e beni. Presta attenzione ai sogni e alle intuizioni. Potrebbero fornire un indizio su cosa dovresti fare. Non aver paura di avventurarti in territori inesplorati. Ogni volta che ti avventuri fuori dai sentieri battuti, sviluppi nuovi punti di forza. Con la Luna in Leone e nel tuo regno domestico, sarà bello tornare a casa alla fine della giornata e concedersi le comodità preferite.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

È il nutrimento fisico o emotivo quello che cerchi? I fili possono incrociarsi quando il sole nel tuo segno si scontra con la materna Cerere nella tua zona di intimità. Potresti usare una cosa per ottenere l'altra piuttosto che adottare un approccio più diretto. Ciò che conta di più è non inviare segnali contrastanti e non dare a qualcuno un'impressione sbagliata dei tuoi sentimenti e delle tue intenzioni. Non c'è vergogna nel tuo gioco quando possiedi i tuoi desideri e sei schietto su ciò che vuoi. Un allineamento Mercurio-Nodo Nord ti invita a comunicare in modo più ponderato. In questo caso, significa pensare oltre i tuoi desideri immediati e discutere ciò che desideri a lungo termine.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 10 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Il sole nei volubili Gemelli e la tua casa dell'auto-distruzione in contrasto con il nutrimento di Cerere nella tua zona di partnership possono renderti insicuro dei tuoi bisogni emotivi e ansioso di chiedere le cure amorevoli che desideri. Alcuni Cancro sopprimono del tutto i loro desideri perché hanno paura di sembrare bisognosi o deboli, mentre altri andranno all'estremo opposto e interpreteranno un ragazzo o una damigella in pericolo che ha bisogno di essere salvato. In entrambi i casi, sei ancora degno di amore. È normale e sano ricercare la connessione umana e il sostegno reciproco. Non negare i tuoi bisogni e non fare del loro soddisfacimento l'essenza stessa della tua felicità. Cercare l'equilibrio.