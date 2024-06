Oroscopo di oggi 17 giugno 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 17 giugno 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 17 giugno 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Un quadrato Mercurio-Nettuno può rendere difficile vedere le cose chiaramente. La paura può farti valutare male una situazione. Oppure potresti trascurare un problema evidente e dire a te stesso che le cose non sono così brutte come sembrano. Rimandare le decisioni importanti a una data successiva. Più tardi, l'ingresso di Mercurio nel Cancro sentimentale e nel tuo regno domestico potrebbe indurre un viaggio nella memoria. Fino al 2 luglio, il desiderio di saperne di più sulle tue origini potrebbe motivarti a ricercare il tuo albero genealogico o a fare un test del DNA che riveli i tuoi antenati. Esplorare il tuo passato può fornirti spunti che ti aiutano a prendere decisioni sul tuo futuro. È un momento eccellente per fare progetti per la casa e la famiglia.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Amici e finanze possono essere un mix tossico quando Mercurio e Nettuno si scontrano. Al momento le cose non saranno così chiare come sembrano. Che sia intenzionale o per errore, qualcuno potrebbe fuorviarti o nascondere informazioni cruciali. Non prestare o prendere in prestito e non farti coinvolgere negli affari finanziari di altre persone. Successivamente, l'ingresso di Mercurio nel Cancro sentimentale e nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi influenzeranno la tua compassione e la capacità di entrare in empatia. Fino al 2 luglio sarai un ascoltatore sensibile e premuroso, quindi non sorprenderti se le persone intorno a te cercano il tuo contributo e consigli sensati. Il tuo gioco di comunicazione sarà forte, rendendolo un momento eccellente per progetti che coinvolgono la scrittura, l'istruzione e la condivisione di informazioni.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Mentre Mercurio e Nettuno si scontrano, non tutti i pensieri che hai varranno la pena di essere espressi. Fare capricci o trasmettere informazioni dubbie può mettere a rischio la tua credibilità. Sii cauto quando conversi con un genitore, un capo o una figura autoritaria. Potrebbero esserci delle conseguenze se si sentono fuorviati. Successivamente, l'ingresso di Mercurio nel Cancro e la tua zona di guadagni rivolgeranno i tuoi pensieri alle finanze. Fino al 2 luglio sarai impegnato a riflettere su come generare denaro e raggiungere i tuoi obiettivi. È il momento perfetto per chiedere un aumento. Le tue strategie di acquisto, vendita e negoziazione saranno mirate perché farai i tuoi compiti e ti prenderai del tempo per capire i dettagli.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti non fidarti del fatto che l'universo ti dia le spalle mentre Mercurio e Nettuno si scontrano. Potresti chiederti se c'è qualche verità dietro tutti i concetti spirituali in cui credi. È intelligente essere scettici e fare domande. Alcuni insegnamenti potrebbero essere dubbi, mentre altri potrebbero non essere la tua tazza di tè. Ascolta il tuo cuore e riponi la tua fede in ciò che suona vero per te. Successivamente, l'ingresso di Mercurio nel tuo segno affinerà la tua intuizione e le tue capacità di comunicazione. Fino al 2 luglio ti divertirai a parlare con le persone e a condividere le tue idee. La tua curiosità per la vita potrebbe ispirarti a essere coinvolto in molte attività, rendendo questo periodo impegnativo (ma emozionante).