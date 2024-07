Oroscopo di oggi 18 luglio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 18 luglio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 18 luglio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti essere ispirato a fare una mossa finanziaria insolita mentre il sole nel Cancro attento alla sicurezza si sincronizza con l'innovativo Urano nella tua casa delle risorse. Pensare fuori dagli schemi può dare i suoi frutti, soprattutto quando si fa un grosso acquisto o si cerca di finanziare un progetto per la casa o la famiglia. In tutti gli ambiti, dovresti essere attento alle potenziali opportunità. Potrebbe presentarsi un'opzione intrigante, anche se probabilmente sarà più anticonvenzionale di quanto sei abituato. Più tardi, un trigono Mercurio-Chirone potrebbe spingerti a discutere di un problema che riguarda un bambino o la tua vita amorosa. Ci vuole coraggio per aprirsi. Il cambiamento diventa possibile quando ti assumi la tua parte e prometti di fare le cose in modo diverso in futuro.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Sarai il coltello più affilato nel cassetto mentre il sole si sincronizza con l'ingegnoso Urano nel tuo segno. Solo gli individui più lungimiranti saranno in grado di tenere il passo con i tuoi progetti creativi e le tue idee originali. Poiché hai il polso della situazione su ciò che è di tendenza, puoi fornire informazioni aggiornate al minuto. Osate essere l'anticonformista che scuote le cose e guida la carica verso il cambiamento! Più tardi, un trigono Mercurio-Chirone potrebbe spingerti ad aprirti su una questione delicata. Una conversazione con una persona affidabile e senza pregiudizi può fornire una nuova prospettiva. Potresti scoprire di non essere solo nella tua esperienza. Sembra così solo quando tieni le cose per te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Avrai un'interessante visione della tua situazione finanziaria, poiché il sole nella tua casa dei guadagni si sincronizza con l'insolito Urano. Un sogno o un presentimento potrebbero indicare un modo insolito per incassare. In questi giorni, sei tutto incentrato sull'ottenere il massimo dal tuo denaro, quindi sarai desideroso di esplorare un'idea intrigante. Tienila nascosta finché non capisci se vale la pena perseguirla. Più tardi, un trigono Mercurio-Chirone potrebbe innescare un cuore a cuore con un amico. Discutere di un problema con una persona di cui ti fidi può aiutarti a trovare una soluzione. Potrebbe comportare l'analisi di un problema nella tua amicizia o aiutarti a ottenere chiarezza sui tuoi piani per il futuro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Il sole nel tuo segno allineato con l'inventivo Urano può innescare un piano fantasioso per il futuro. Inizia a identificare gli alleati lungimiranti che possono aiutarti nella tua ricerca. Amici e colleghi che sfidano lo status quo possono essere degli ottimi mentori. Può anche essere vantaggioso unirsi a un gruppo o a un'organizzazione che rappresenta i tuoi interessi. Ci vorrà un villaggio per realizzare il tuo sogno. Vai avanti e trova la tua gente! Più tardi, un trigono Mercurio-Chirone potrebbe ispirarti a correggere una discrepanza finanziaria o ad affrontare un problema legato alla carriera. Alcuni Cancro potrebbero fare uno sforzo per ripulire una reputazione appannata. In tutte le questioni, accettare la responsabilità per i passi falsi e fare ammenda può essere utile.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Mantieni un basso profilo con il sole nella tua casa di esilio. Tuttavia, troverai un modo per brillare quando il sole si sincronizza con l'inventivo Urano nel tuo settore pubblico. Non importa quanto modestamente lo giochi, un'idea brillante attirerà l'attenzione. Rivolgiti agli innovatori nella tua cerchia per ricevere assistenza per compiere i prossimi passi. Potrebbe non essere il momento giusto per fare un grande salto, ma non è mai troppo presto per prepararsi. Più tardi, un trigono Mercurio-Chirone potrebbe ispirarti ad aumentare di livello le tue conoscenze. In un mondo competitivo, è fondamentale che tu mantenga le tue competenze aggiornate. Identifica le aree deboli e escogita un piano per combatterle.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Ti prenderai cura di idee entusiasmanti sul futuro mentre il sole nella tua casa dei piani a lungo termine si sincronizza con l'inventivo Urano. Osate considerare uno schema non convenzionale. Prendetevi del tempo per ricercare le vostre idee. Una volta che avrete qualche informazione in tasca, potrete capire cosa è fattibile. Una conversazione con un amico può fornire suggerimenti utili. Anche se sembra folle, non dovreste scartarla finché non avrete esplorato le vostre opzioni e scoperto cosa è possibile. Più tardi, un trigono Mercurio-Chirone potrebbe innescare una conversazione su sesso, denaro o un altro argomento delicato. Aprirsi a qualcuno di cui vi fidate può essere catartico. Il feedback che riceverete può aiutarvi a trovare una soluzione o a ottenere la chiusura di cui avete bisogno.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Troverai modi interessanti per usare le risorse a tua disposizione mentre il sole si allinea con l'inventivo Urano nel regno del denaro altrui. Non aver paura di usare la tua influenza per ottenere l'assistenza di cui hai bisogno. Potresti concludere un insolito affare con un collega, un cliente o un alleato professionale. Ci sono buone probabilità che otterrai il via libera se lo rendi una situazione vantaggiosa per tutti. Una collaborazione di successo richiede che tu affronti i problemi man mano che si presentano. Un trigono Mercurio-Chirone rende il momento opportuno per parlare delle difficoltà con un individuo o un gruppo. Essere in grado di ricevere critiche sarà una parte essenziale per risolvere le cose. Il feedback che ricevi può essere utile.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Il sole nella tua zona di esplorazione sincronizzato con l'innovatore Urano segnala che collaborare con qualcuno che ha una visione nuova può aiutarti a far decollare un progetto creativo. Puoi imparare molto da una persona che si ribella allo status quo e fa le cose a modo suo. Lascia che ciò che impari ti ispiri a sfruttare la tua ingegnosità. Un piccolo incoraggiamento potrebbe ispirarti ad andare avanti con le tue idee. Più tardi, quando l'astuto Mercurio e il frammentato Chirone si allineano, potresti trovare un modo brillante per risolvere un problema. La tua capacità di identificare correttamente il problema e di escogitare un modo per cambiare le cose sarà impressionante.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OG GI GIOVEDì 18 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Eccellerai in un compito complicato mentre il sole si allinea con l'inventivo Urano nella tua casa del lavoro. Anche se non ti consideri un tipo esperto di tecnologia, potresti raccogliere alcuni suggerimenti che rendono un progetto complesso facile da gestire. Fai squadra con qualcuno che conosce i trucchi del mestiere e scoprirai in pochissimo tempo cosa devi sapere. Il pensiero creativo può aiutarti a risolvere un problema mentre l'astuto Mercurio nella tua casa dell'istruzione superiore si sincronizza con il guaritore Chirone. Non aver paura di fare un cattivo suggerimento. Potrebbe essere parte del processo di capire cosa funziona e cosa no. La ricerca potrebbe fornire il pezzo mancante del puzzle.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Collaborare con una persona creativa può far nascere ogni genere di idea inventiva. I concetti all'avanguardia ti ispireranno quando il sole e l'innovativo Urano si allineano. A volte hai bisogno dell'influenza di una persona che pensa fuori dagli schemi per aiutarti ad accedere alla tua brillantezza. Le idee fluiscono liberamente in compagnia di qualcuno aperto a esplorare idee non convenzionali. Il messaggero Mercurio che si sincronizza con il guaritore ferito Chirone può innescare una conversazione trasformativa. La guida di un confidente fidato può essere utile se stai affrontando un problema doloroso. Qualcuno che conosce la tua situazione e capisce cosa stai attraversando può darti l'incoraggiamento di cui hai bisogno. È confortante sapere di non essere solo quando attraversi un periodo difficile.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Il sole nella tua casa del lavoro sincronizzato con Urano, promotore del cambiamento, potrebbe ispirarti a lavorare sodo per finanziare un entusiasmante progetto per la casa o la famiglia. Anche il lavoro più impegnativo diventa sopportabile quando hai un obiettivo importante a cui miri. Tutto ciò che fai ti avvicina di un passo al raggiungimento del tuo sogno. Il percorso non sarà lineare. Continua a mettere un piede davanti all'altro e ci arriverai. Più tardi, un trigono Mercurio-Chirone potrebbe spingerti a risolvere un problema di relazione. Tirare fuori le cose allo scoperto può tranquillizzarti. Anche se non senti quello che vuoi sentire, sarà un sollievo sapere come stanno le cose.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Puoi contare su di te per fornire idee innovative mentre il sole si allinea con l'innovativo Urano. Sarai nella zona quando lavori a un progetto che richiede di pensare fuori dagli schemi. Le persone che la pensano come te ti troveranno fonte di ispirazione. Potresti trovare il tuo pubblico sui social media. È un giorno fantastico per progetti che implicano scrittura, istruzione e condivisione di concetti creativi. Con un trigono Mercurio-Chirone che ha un impatto sul lavoro e sulle finanze, essere trasparenti su un problema può spianare la strada a una soluzione. Sii coraggioso e affronta la questione di petto. Chiedi consiglio a una persona che ha già percorso questa strada. La guida che ricevi può aiutarti a imboccare la strada giusta.