Oroscopo di oggi 20 gennaio 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 20 gennaio 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 20 gennaio 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

I familiari e i coinquilini tendono a darti sui nervi quando Marte ostile si muove nel tuo regno domestico. Mentre si scontra con la combattiva Eris nel tuo segno, potresti perdere la calma se qualcuno fa o dice la cosa sbagliata. Sfogare le emozioni represse può essere incredibilmente catartico. Tuttavia, potresti ferire i sentimenti di qualcuno se non stai attento a ciò che dici. Se hai una lamentela legittima, aspetta che le cose si calmino prima di affrontare il problema. Se ti arrabbi senza una buona ragione, non prendertela con gli altri. Nessuno merita di essere l'ospite del tuo cattivo umore

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

Se sei arrabbiato per qualcosa, può essere difficile nascondere i tuoi sentimenti. Marte ostile nella tua casa della comunicazione che si scontra con Eris scontenta nel tuo regno subconscio può scatenare rabbia e risentimento sepolti. Invece di tentare di reprimere le tue emozioni, potrebbe essere saggio trovare un modo gentile per esprimere ciò che hai in mente. Un toro infuriato è troppo caldo da gestire. Parlare ora può mitigare il danno che probabilmente si verificherà quando lasci che il risentimento si accumuli. Non puoi tornare indietro una volta che le tue parole sono là fuori, quindi scegli il momento e il linguaggio con cura.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

Un problema che riguarda denaro o beni materiali può scatenare rabbia e spingere a una mossa ostile, poiché l'aggressivo Marte nella tua casa dei beni si scontra con l'autorevole Eris nella tua zona comunitaria. Potresti scatenarti se vieni trattato ingiustamente o se ti viene negato l'accesso a un'opportunità. Con questa atmosfera volatile in gioco, le tue azioni possono avere conseguenze indesiderate. Correre alla cieca potrebbe mettere a rischio una relazione importante. Premi pausa prima di agire mentre ottieni i fatti e le cifre in modo chiaro. Con il sole in contrasto con il responsabile Saturno nel tuo settore pubblico, comportarsi male potrebbe mettere a rischio la tua reputazione.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

Mentre il guerriero Marte attraversa il tuo segno, sei più assertivo del solito. Mentre Marte si scontra con la combattiva Eris nel tuo settore pubblico, alcuni potrebbero vederti come aggressivo. È improbabile che tu ti sieda e accetti se qualcuno o qualcosa ti fa incazzare. Invece, incontrerai il fuoco con il fuoco. Perdere la calma può farti etichettare come una testa calda e dare alle persone un'impressione sbagliata. Frena le tue emozioni e considera le conseguenze dell'essere reattivo. Alcuni Cancro potrebbero dover affrontare un capo o un genitore arrabbiato. Avere a che fare con figure autoritarie può essere complicato. È saggio sapere quando fare marcia indietro.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

È stato detto che ciò che non sai non può farti male. Metterai in dubbio la validità di questa affermazione quando Marte nervoso si scontrerà con Eris scontenta nella tua casa dell'istruzione superiore. Potresti temere che la mancanza di istruzione o esperienza interferisca con la tua capacità di avere successo. Puoi arrabbiarti perché gli altri sembrano avere un vantaggio, oppure puoi lasciare che ti motivi a migliorare le tue capacità. Ci sarà sempre qualcuno più intelligente o di maggior successo di te. Tuttavia, non c'è motivo di non fare ciò che puoi per essere il meglio che puoi essere.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

È meglio evitare questioni finanziarie delicate, poiché Marte ostile si scontra con Eris risentita nella tua casa di risorse condivise. Potrebbero esserci problemi con prestiti, debiti, eredità, alimenti o fondi che condividi con un'altra persona. Qualcuno (forse tu) potrebbe pensare che ci stia rimettendo. Perdere la calma non farà che peggiorare le cose. Hai bisogno di cooperazione, non di conflitti. Aspetta di calmarti prima di affrontare una questione scottante. Le relazioni intime possono essere ugualmente cariche, poiché l'atmosfera è matura per l'incomprensione. Anche l'offesa più innocente può sembrare un rifiuto importante.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

Non lasciare che un dramma privato diventi uno spettacolo pubblico. L'atmosfera può scaldarsi quando i fratelli guerrieri Marte ed Eris si scontrano. Un conflitto tra te e un partner, un genitore o una figura autorevole può degenerare e rapidamente sfuggire al controllo. Se c'è un problema che devi affrontare, fallo a porte chiuse. Ancora meglio, aspetta che gli animi si calmino prima di esprimere un reclamo. Quando ti confronti, l'altra persona potrebbe rivelarsi un avversario più formidabile di quanto pensassi. In questo momento, dovrai scegliere le tue battaglie con cura.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

La rabbia può esplodere quando qualcuno mette in discussione le tue conoscenze o ha un problema con il modo in cui esegui un compito. L'atmosfera può riscaldarsi quando i fratelli guerrieri Marte ed Eris si scontrano. È dura non reagire quando le tue capacità vengono messe in discussione. Tuttavia, puoi evitare un grosso mal di testa se ti rifiuti di abboccare. Allo stesso modo, le tue parole non saranno ben accette se metti in dubbio il giudizio o la prestazione di una persona. A nessuno piace sentirsi dire cosa fare o come farlo. Un problema sul posto di lavoro può sfuggire di mano se gestisci le cose nel modo sbagliato. Controlla se la tua prospettiva è accurata, necessaria o utile prima di essere coinvolto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

Non puoi sempre ottenere ciò che vuoi. Mentre i fratelli guerrieri Marte ed Eris scatenano il caos nella tua vita amorosa, un tentativo di ottenere l'attenzione e l'amore a cui credi di avere diritto può metterti nei guai. L'atmosfera può diventare ostile quando rifiuti di accettare un no come risposta. Allo stesso modo, potresti sentirti arrabbiato o minacciato da qualcuno che pretende da te più di quanto tu sia pronto o disposto a dare. È importante essere consapevoli dei desideri e dei limiti degli altri e assicurarti che rispettino i tuoi. Può essere difficile ricucire una frattura quando le cose sono andate troppo oltre.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

Può essere difficile essere d'accordo con il tuo interesse amoroso o con un membro della famiglia, mentre i fratelli guerrieri Marte ed Eris scatenano il caos nella tua vita personale. Un problema può sorgere quando qualcuno (forse tu) si sente accerchiato, escluso o crede di essere stato trattato ingiustamente. È improbabile che la parte lesa si sieda e accetti. È meglio disinnescare la situazione prima che degeneri. Altrimenti, potrebbe esserci una grossa crisi in arrivo. Una volta fatto il danno, potrebbe volerci molto tempo e impegno per rimettere una relazione sulla strada giusta.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

Mentre Marte frettoloso attraversa la tua casa del lavoro, spesso hai fretta di rispettare le scadenze e portare a termine le cose. Marte che si scontra con Eris reattiva nel tuo settore della comunicazione avverte che potrebbe esserci uno scambio di parole infuocato quando qualcosa o qualcuno ti impedisce di portare a termine il tuo compito. Non è saggio scagliarsi contro qualcuno che sta solo facendo il suo lavoro. Tieni a freno la lingua finché non guardi più a fondo nella situazione e scopri cosa è cosa. In alternativa, potresti essere criticato per non essere abbastanza veloce o per aver fatto le cose nel modo sbagliato. Scrollati di dosso per ora. Peggiorerai solo le cose se aggiungerai benzina sul fuoco.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

Mentre Marte ostile si scontra con Eris scontenta nella tua casa dei guadagni, potresti accorgerti di un crescente risentimento verso una persona (come un interesse amoroso o un bambino) che si aspetta sempre che tu paghi il conto. Sei a tuo agio nel condividere ciò che hai, ma non vuoi che qualcuno si approfitti di te. È giunto il momento di stabilire dei limiti con qualcuno che ti tratta come il suo bancomat personale. Allo stesso modo, dovresti assicurarti di pagare la tua giusta quota quando esci con il tuo partner o i tuoi amici. Avere un sano equilibrio tra dare e avere è importante.