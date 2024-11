Oroscopo di oggi 21 novembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 21 novembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 21 novembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

L'ingresso del sole in Sagittario e nella tua casa dell'esplorazione segnala che il cielo è il limite. Fino al 21 dicembre, sarai desideroso di ampliare i tuoi orizzonti fisici, intellettuali e spirituali. Viaggi a lunga distanza, istruzione superiore e ricerche spirituali potrebbero figurare nei tuoi piani. Sarai in sintonia con attività che aumenteranno le tue conoscenze ed esperienze. È un momento favorevole per condividere ciò che sai tramite pubblicazioni, podcasting o insegnamento. Mentre il sole si sincronizza con il potente Plutone nella tua casa della comunità, ti sentirai sicuro di avventurarti in territori sconosciuti quando avrai il supporto di un amico o di un gruppo. È il giorno perfetto per collaborare a un progetto o fare squadra per un'avventura.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

L'agitazione sociale che ha caratterizzato la tua vita nelle ultime tre settimane sta giungendo al termine, Toro. L'energia celeste ti aiuterà a imparare alcune lezioni e a prepararti per il ciclo successivo. Sarebbe fantastico se avessi un po' di successo e onori, perché questo ti aiuterebbe ad affrontare le prossime settimane. Sarà un periodo di meditazione e di un po' di distacco dal mondo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Questa è la fine della prima fase della tua "socializzazione", Gemelli. Sei soddisfatto delle persone che hai incontrato? Di solito riesci a trarre il massimo da questi incontri, ma la tua competenza politica ti ha deluso? Ti ha portato in direzioni che non volevi prendere? Approfitta di questa pausa per riprendere fiato e capire dove sei oggi e dove vuoi essere domani.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Questa è la fine del viaggio che hai fatto nelle ultime settimane, Cancro. Hai senza dubbio visto delle cose interessanti. Che tu fossi in un viaggio interiore o esteriore, l'energia cosmica ti porterà in un porto sicuro. Disfa le valigie con cura, perché sono piene di tesori e souvenir. Vorrai metterli in giro per casa come felici ricordi di quanto sei cresciuto.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Dopo gli eventi delle ultime settimane, vuoi continuare a comportarti come la stessa persona? Questa è sempre una buona domanda da porre con un'atmosfera celeste come quella odierna. Le persone in genere sentono di avere la possibilità di uscire da vecchi sistemi e relazioni. Ma le persone esitano sempre a farlo per paura del futuro. Non tentennare. Fai i prossimi passi!

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

La giornata che ti aspetta dovrebbe darti l'opportunità di analizzare gli eventi delle ultime tre settimane, Vergine. Trarrai molte conclusioni importanti sulla tua vita amorosa. Potresti concludere che le cose si sono evolute poco, se non per niente. Questo è scoraggiante, certo, ma non fidarti troppo delle apparenze. Ricorda, le cose non sono sempre come sembrano.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Se senti di non fare sufficienti progressi verso i tuoi obiettivi, usa questa giornata per correggere il tuo obiettivo. Sei deluso dalla tua vita amorosa? Potresti aver dedicato molta energia ultimamente senza vedere grandi risultati. Aspetta ancora qualche giorno prima di prendere decisioni drastiche sul futuro, Bilancia.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Come acquisire denaro e cosa comprare con esso quando lo hai sarà il tuo obiettivo fino al 21 dicembre. L'ingresso del sole in Sagittario e nella tua casa delle attività segnala che farai affidamento sul denaro per ampliare i tuoi orizzonti e aiutarti a vivere una bella vita. È un momento opportuno per richiedere un aumento o perseguire un'opportunità redditizia. Anche consultare un consulente finanziario potrebbe rientrare nei tuoi piani. Coltivare la sicurezza è importante, ma non confonderla con l'autostima. Il tuo valore come essere umano non può essere misurato in dollari e centesimi. Un allineamento di supporto sole-Plutone potrebbe ispirarti a investire nella tua casa o famiglia. Potrebbe essere in corso una trasformazione.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

L'ingresso del sole nel tuo segno annuncia l'inizio della stagione del tuo compleanno. È un momento di rinnovamento e rinascita. Accoglierai il mondo con un nuovo atteggiamento fino al 21 dicembre. È il momento perfetto per rivedere le tue speranze e i tuoi sogni e stabilire nuovi obiettivi per l'anno a venire. Rifletti su come sfruttare al meglio i doni che sei particolarmente attrezzato per offrire. Sarai super concentrato sui tuoi interessi nelle prossime settimane. Se sei in coppia, cerca di essere inclusivo mentre persegui nuove ed entusiasmanti aspirazioni. Se sei single, è il tuo mondo. Chi vuole giocarci deve accontentarsi di crogiolarsi nel tuo splendore.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Forse oggi noti un po' di stanchezza, Capricorno. Sei stato molto più attivo del solito nelle ultime settimane. Hai comunicato con nuove persone, hai fatto nuove esperienze, hai partecipato a riunioni virtuali e forse hai anche fatto brevi viaggi. A lungo termine, tutto questo favorirà i tuoi obiettivi? Questa è la domanda a cui devi rispondere oggi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Sei stanco, Acquario? Non c'è da stupirsi. Sei così desideroso di essere utile che ti sei sfinito nelle ultime settimane. Come avrai notato, il mondo è così apatico ora che ogni movimento richiede uno sforzo enorme da parte tua. Perché non ti sistemi e non ti riposi oggi? Sarebbe la cosa più saggia e ragionevole da fare. Ci sarà ancora bisogno di te domani.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

L'ingresso del sole in Sagittario e nella tua casa delle aspirazioni dà una marcia in più alla tua ambizione. Porterai entusiasmo e coraggio nel perseguimento dei tuoi obiettivi fino al 21 dicembre. Sarai in una posizione più visibile del solito. I principali attori della tua cerchia sono destinati a notarlo. Sii pronto a dimostrare cosa sai fare. È il periodo migliore dell'anno per migliorare la tua carriera e migliorare il tuo profilo professionale. Applica tutta la saggezza e l'esperienza che hai acquisito finora per raggiungere il tuo prossimo traguardo. Il sole sincronizzato con il potente Plutone suggerisce una profonda riserva di intraprendenza e resilienza. Osa credere che puoi riprenderti dai fallimenti passati.