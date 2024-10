Oroscopo di oggi 24 ottobre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 24 ottobre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 24 ottobre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

L'ultimo quarto di luna in Leone e la tua casa dell'autoespressione centrano le tue speranze e i tuoi desideri di felicità e divertimento. Prima di partire alla ricerca di un buon momento, controlla di aver adempiuto ai tuoi obblighi verso gli altri. Una relazione potrebbe essere diventata un po' complicata intorno all'ultima eclissi solare. Occupati di qualsiasi faccenda incompiuta prima di rivolgere la tua attenzione a te stesso. Lasciare le cose incompiute può essere complicato. Poiché il tuo governatore, Marte, è sincronizzato con l'inventivo Urano, un'azione decisa può aiutarti a portare a termine le cose sul fronte domestico e familiare. Quando finanzi una riparazione, un progetto domestico o un piano familiare, può essere vantaggioso esplorare modi non convenzionali per ottenere il denaro o le risorse di cui hai bisogno.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Questa potrebbe essere una giornata confusa per te, Toro. I problemi finanziari potrebbero essere complicati da problemi informatici o fallimenti nella comunicazione. Continua a insistere, comunque, e qualsiasi cosa tu stia cercando di sistemare verrà risolta. Un'opportunità di partecipare a un progetto che non hai mai provato prima potrebbe farti dubitare delle tue capacità. Credi in te stesso e poi vai avanti. C'è una prima volta per tutto!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

L'ultimo quarto di luna in Leone e la zona del tuo quartiere possono accendere la curiosità su ciò che sta accadendo intorno a te. Prima di lasciarti coinvolgere dagli affari degli altri, occupati di ciò che sta accadendo nel tuo cortile. Una questione che riguarda la tua vita amorosa, un figlio o un progetto creativo potrebbe essersi complicata a causa dell'ultima eclissi solare. Fai ciò che è necessario per concludere con successo la questione prima di rivolgere la tua attenzione altrove. Se sono necessari soldi, un'azione rapida può assicurarti ciò di cui hai bisogno mentre l'audace Marte e l'inventivo Urano si allineano. Potresti dover avventurarti fuori dai sentieri battuti per ottenere ciò che stai cercando. Mantieni una mente aperta quando esplori opzioni non convenzionali.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Oggi il tuo intelletto vola alto, Cancro. Un certo numero di nuove idee, forse su questioni politiche o sociali, potrebbero eccitare la tua curiosità e farti desiderare di trascorrere ore in biblioteca o su Internet. Tuttavia, i compiti banali devono ancora essere gestiti. Questo potrebbe essere frustrante perché ti distrae dalla tua ricerca. Se riesci a fare le cose di base rapidamente, puoi tornare senza causare alcun senso di colpa indebito.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

L'ultimo quarto di luna nel tuo segno può amplificare le tue emozioni e dare un senso di urgenza alle tue esigenze. Prima di concentrarti su te stesso, controlla le persone intorno a te. L'eclissi solare del 2 ottobre potrebbe aver innescato una crisi che ha coinvolto un fratello, un vicino o un amico locale. In alternativa, potrebbe esserci stato uno sviluppo problematico nel tuo ambiente immediato. Prenditi un momento per controllare che le cose siano sotto controllo. Potresti dover fare un ultimo passo per affrontare il problema. Dovrai essere astuto quando hai a che fare con una preoccupazione delicata. Mentre Marte nella tua dodicesima casa nascosta si allinea con l'inventivo Urano, troverai un modo intelligente per fare le cose.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

L'ultimo quarto di luna in Leone e la tua casa dell'esilio potrebbero spingerti a cercare un posto tranquillo dove riposare. Prima di staccare e prendere un po' di sonno, controlla una questione che riguarda soldi o altre risorse. L'eclissi solare del 2 ottobre potrebbe aver innescato una crisi finanziaria o scatenato un problema con un bene. Nelle ultime settimane, probabilmente hai acquisito un po' di chiarezza sulla questione. Fai il possibile per mettere a tacere il problema. L'incoraggiamento di un amico può darti la spinta di cui hai bisogno, poiché Marte motivante nella tua casa della comunità si sincronizza con l'inventivo Urano. Se i tuoi interessi si sovrappongono, trarrai beneficio dall'unire le forze.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

L'ultimo quarto di luna in Leone e la tua casa della comunità possono accendere il desiderio di trascorrere del tempo con un amico. Prima di iniziare a fare progetti per socializzare, controlla di aver adempiuto ai tuoi obblighi verso te stesso. L'eclissi solare nel tuo segno del 2 ottobre potrebbe aver innescato una crisi personale. Assicurati di aver completato un inventario personale e lascia andare le cose di cui hai bisogno per poter ricominciare da capo. Il coraggioso Marte sincronizzato con il liberatore Urano rende questo un momento opportuno per liberarti da una persona, un luogo o una situazione che non serve più al tuo bene più alto. Una mossa coraggiosa può essere fonte di ispirazione.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

L'ultimo quarto di luna in Leone e la tua casa delle aspirazioni spostano la tua attenzione sulla carriera. Prenditi una pausa prima di impegnarti a fondo nel perseguire le tue ambizioni. L'eclissi solare in Bilancia del 2 ottobre potrebbe aver messo i bastoni tra le ruote ai tuoi piani e averti costretto a fare un passo indietro. Riposo e ringiovanimento sono essenziali prima di continuare a dare il massimo. Rifletti sui tuoi recenti successi e fallimenti. Lascia andare le cose che devono essere lasciate andare in modo da poter andare avanti senza vecchi bagagli che ti trascinano giù. Avere qualcuno che ti sostenga può essere utile, poiché Marte motivante e Urano lungimirante si allineano. Parla con qualcuno che crede in te.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Oggi potresti sentirti troppo sopraffatto per concentrarti sugli obiettivi che stai cercando di raggiungere, in particolare se sono finanziari. Problemi passati potrebbero riaffiorare in momenti inopportuni, ma dovranno comunque essere risolti. Se non stai attento, questo potrebbe ostacolare qualsiasi cosa tu debba fare. Mantenere la calma è la cosa più importante da ricordare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Tendi a essere piuttosto sicuro di te, Capricorno, ma problemi di autostima che risalgono a molto tempo fa potrebbero riaffiorare oggi. Potresti sentirti come uno scolaro chiamato a recitare. Ciò potrebbe causare qualche intoppo nelle tue relazioni o interferire con la tua efficacia nelle occasioni sociali. Cerca di rimanere obiettivo. Non perdere di vista chi sei. Non lasciare che la vecchia insicurezza interferisca con la tua efficacia.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

L'ultimo quarto di luna in Leone e la tua casa della partnership spostano la tua attenzione sulle persone importanti nella tua vita. Prima di dare priorità alle loro esigenze, dovrai occuparti di una questione che riguarda la tua istruzione o la tua crescita personale. Un'esperienza che amplia gli orizzonti potrebbe essersi complicata intorno al periodo dell'ultima eclissi solare. Probabilmente hai acquisito un po' di chiarezza nelle ultime settimane. Usala per perfezionare i tuoi piani e tornare in carreggiata. Un allineamento di supporto Marte-Urano potrebbe ispirare cambiamenti sul fronte domestico. È una giornata eccellente per aggiornare elettrodomestici ed elettronica o adottare misure per modernizzare il tuo spazio. Adattare gli orari familiari per una maggiore libertà e flessibilità può essere utile.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

L'ultimo quarto di luna in Leone e la tua casa del lavoro spostano la tua attenzione sui compiti lavorativi e sulle faccende domestiche. Prima di metterti al lavoro, assicurati di chiudere i conti in sospeso con una preoccupazione seria. Una questione che riguarda debiti, prestiti, alimenti o risorse condivise potrebbe essere diventata complicata a causa dell'ultima eclissi solare. Probabilmente hai acquisito un po' di chiarezza sulla questione nelle ultime settimane. Fai il possibile per risolvere il problema e portarlo a una conclusione positiva. Il coraggioso Marte sincronizzato con l'innovativo Urano suggerisce che sarai pronto ad agire quando arriverà la tua finestra di opportunità. Osate rischiare con uno schema non convenzionale. Chi non risica, non rosica.