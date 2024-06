Oroscopo di oggi 26 giugno 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 26 giugno 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 26 giugno 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

È facile prendere il percorso di minor resistenza poiché Venere inattiva si scontra con i nodi lunari. Invece di dirigere una relazione nella direzione in cui vuoi che cresca, ti accontenterai di sederti e goderti il ​​viaggio. Non si può sapere dove potresti finire se non prendi il volante. Non dare per scontato che il tuo interesse amoroso abbia una destinazione chiara in mente. Per loro, potrebbe essere poco più di una gita in barca. Togliti di dosso, Ram. Non puoi permetterti di lasciare la tua felicità al caso. Lo stesso vale per le preoccupazioni relative alla casa e alla famiglia. È importante avere una visione di dove sei diretto e un piano per arrivarci.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

La pigrizia o la riluttanza a scuotere la barca possono lasciarti senza informazioni vitali. Potresti trovare difficile raccogliere il coraggio di fare domande e dire ciò che devi dire mentre il tuo sovrano, Venere, nella tua casa della comunicazione si scontra con i nodi lunari. Forse sei in modalità gradita alle persone e non vuoi fare scalpore? Va bene, a patto che non ti lamenti quando le cose non vanno per il verso giusto. Alcuni tori possono dire a una persona quello che vogliono sentire in modo da non sembrare il cattivo. Non dare un premio troppo alto all'essere apprezzato. Alla fine, otterrai più chilometri dall'essere rispettato e ascoltato.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Nessun prezzo è troppo alto quando trovi un oggetto di lusso che desideri aggiungere alla tua collezione. Allo stesso modo, lascerai soldi come un professionista per divertirti con il tuo interesse amoroso o con un amico. Dove finisce la spesa sfrenata? Mentre Venere viziata nel tuo settore finanziario si scontra con l’asse nodale, sembra che nulla possa scalfire il tuo prurito. Uno sguardo più attento potrebbe rivelare che ciò che desideri veramente è l’accettazione, l’amore e la comunità. Un trigono Mercurio-Saturno ti invita a rivolgerti a un genitore, a un capo o a una figura autoritaria per avere indicazioni su questioni finanziarie e di carriera. Puoi imparare molto da qualcuno che ha raggiunto gli obiettivi che cerchi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Con Venere nel tuo segno, tendi ad essere entusiasta della tua vita amorosa. Tuttavia, potresti non prestare sufficiente attenzione ai desideri del tuo partner o di una persona di interesse poiché Venere e i nodi lunari entrano in collisione. È meglio porre domande invece di fare supposizioni su ciò di cui hanno bisogno o su come si sentono. Se sei tu quello che in genere porta avanti la relazione, prova a passare in secondo piano per cambiare. La magia può accadere quando ti rilassi e lasci che l'altra persona prenda il comando. È un ottimo modo per valutare il loro livello di interesse e scoprire se hai in mente la stessa destinazione. Ti sentirai rassicurato quando faranno uno sforzo.