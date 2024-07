Oroscopo di oggi 29 luglio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 29 luglio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 29 luglio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

La devota Giunone nella tua casa del lavoro segnala che sei sposato con il tuo lavoro. Troverai dei modi per renderlo eccitante mentre Giunone si sincronizza con la luna e l'innovativo Urano nella tua casa delle risorse. Tieni gli occhi aperti per un'opportunità insolita o un modo non convenzionale per fare soldi. Non avrai problemi a dedicarti a un'impresa che promette di mettere soldi extra in tasca. Alcuni arieti potrebbero essere coinvolti in una storia d'amore sul posto di lavoro. Tu e il tuo interesse amoroso potreste aver bisogno di raggiungere un accordo insolito per mantenere nascosta la vostra connessione.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Non puoi nascondere il ribelle che è in te mentre Urano attraversa il tuo segno. La tua capacità di essere te stesso e tracciare la tua strada ti rende una preda super attraente mentre Urano si allinea con Giunone in cerca di impegno nella tua casa del romanticismo. Non sempre paga cercare di adattarsi e fare quello che fanno tutti gli altri. Sono le cose uniche di te che ti rendono attraente. Una storia d'amore non convenzionale potrebbe essere nelle carte per alcuni tori. Sii aperto a creare il tuo approccio agli appuntamenti e alle relazioni. Non devi fare le cose secondo le regole. Ciò che conta è che il tuo accordo funzioni per te e per il tuo interesse amoroso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

La tua vita privata promette di essere incredibilmente eccitante, poiché la devota Giunone nella tua zona di casa si sincronizza con l'anticonvenzionale Urano nel tuo regno interiore. Un approccio insolito all'amore e alla vita familiare potrebbe rivelarsi incredibilmente gratificante. Solo coloro che risiedono sotto il tuo tetto devono approvare le scelte che fai. Gli estranei non devono avere voce in capitolo nel decidere se mantenere o meno lo status quo. Se sei un agente singolo, considera come potrebbero essere la tua casa ideale e la tua vita familiare. Probabilmente saranno un po' diverse da quelle che stanno facendo i tuoi cari. Stai attento a una persona dallo spirito libero che condivide la tua visione e vuole vivere la vita come te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Sarai attratto da persone intelligenti e non convenzionali, poiché Venere e la devota Giunone si sincronizzano nelle tue zone interpersonali. Ti sentirai particolarmente a tuo agio con persone che hanno un approccio insolito alle relazioni. Puoi imparare molto da qualcuno che si ribella allo status quo e affronta la partnership nel suo modo unico. Una conversazione potrebbe ispirarti a migliorare la tua esperienza di relazione. Un cambio di prospettiva potrebbe rivelare opzioni nuove e insolite. Se sei in una relazione, è il giorno perfetto per te e il tuo interesse amoroso per fare progetti per il futuro. Lavorare insieme per raggiungere un obiettivo può essere eccitante e ti darà qualcosa di divertente da aspettare con ansia.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Una persona che può elevare il tuo status e aumentare il tuo saldo in banca potrebbe piacerti, dato che Giunone, incline all'impegno, nella tua zona patrimoniale si sincronizza con l'inventivo Urano nella tua casa delle aspirazioni. Tuttavia, non una persona qualsiasi andrà bene. Probabilmente sarai attratto da una persona non convenzionale che si distingue dalla massa, come qualcuno ambizioso, orientato alla tecnologia o rivoluzionario. Se siete in coppia, sapete che ci vuole più dell'amore per far funzionare una relazione. È un giorno eccellente per te e il tuo partner per essere sulla stessa lunghezza d'onda quando si tratta di obiettivi finanziari.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Tutti sanno che sei un pignolo nato. Se qualcuno dubita della tua abilità superiore nello smontare le cose e fornire feedback, si renderà conto che domini il campo quando la viziata Venere e la meticolosa Pallade si scontrano. Criticare una persona a cui tieni non ti porterà molto lontano. Le parole taglienti possono essere molto dolorose. Invece di cercare qualcosa di cui lamentarti, trova qualcosa degno di lode. Con la luna in Toro e la tua casa dell'avventura, può essere divertente uscire e sperimentare nuove viste e suoni. Invece di stare seduto in casa a lamentarti, fai progetti per fare qualcosa di eccitante

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

La tua vita di coppia può essere piuttosto insolita, poiché la devota Giunone nella tua casa dell'auto-distruzione si allinea con l'anticonvenzionale Urano nella tua zona di intimità. Alcune Bilance potrebbero essere coinvolte in una situazione folle che devono tenere a porte chiuse. C'è innegabilmente un certo fascino per una persona che si rifiuta di giocare secondo le regole. Tuttavia, se sono troppo ribelli, potrebbero non essere in grado di essere il tipo di partner che desideri. Non confondere l'eccitazione del dramma romantico e dell'intrigo con il vero amore. Se siete felicemente accoppiati e state vivendo un momento romantico selvaggio, tenetelo per voi per ora. È più eccitante quando ciò che accade tra voi rimane tra voi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Il tuo approccio all'impegno è lungimirante, poiché la devota Giunone si sincronizza con l'anticonvenzionale Urano nella tua casa della partnership. Per andare fino in fondo con una relazione, devi essere di mentalità aperta, flessibile e disposto a provare cose diverse. Per i single, varrà la pena conoscere qualcuno che ha un approccio insolito alle relazioni. Non paga continuare a fare le cose nello stesso vecchio modo. Se vuoi un risultato diverso, devi provare qualcosa di nuovo. Lo stesso vale per gli Scorpioni in coppia. Un approccio diverso al modo in cui tu e il tuo partner vi relazionate può rinvigorire la vostra relazione. Devi fare il possibile per mantenerla fresca ed eccitante.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OG GI LUNEDì 29 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Con Giunone orientata all'impegno nel tuo settore pubblico, le qualità che ti rendono una preda desiderabile sono in vista per il mondo intero. Alcuni Sagittari apprezzeranno questa elevazione del loro profilo romantico, mentre coloro che sono più concentrati sulla loro carriera potrebbero trovarla una distrazione non necessaria. In entrambi i casi, le persone nella tua orbita dovranno rispettare la tua necessità di avere successo. Allo stesso modo, vorrai stare con una persona ambiziosa che condivida la tua etica del lavoro e abbia obiettivi di carriera chiaramente definiti. Sei abbastanza intelligente da sapere che ci vuole più dell'amore per far funzionare una relazione. Hai bisogno di un partner laborioso che abbia le capacità per pagare le bollette.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Troverai un modo per rendere l'impegno eccitante, poiché la devota Giunone nella tua zona di avventura si sincronizza con l'anticonvenzionale Urano nella tua casa del vero amore. Se sei in coppia, è il giorno perfetto per fare progetti per fare qualcosa di divertente e insolito con il tuo partner. Non puoi permetterti di rimanere bloccato in una routine di relazione. Conviene essere proattivi. Se sei single e pronto a sistemarti, puoi trarre vantaggio dall'ampliare la tua prospettiva su come può apparire una relazione seria. I tempi moderni richiedono modi più progressisti di fare coppia. Stai attento a qualcuno che abbia una prospettiva fresca e non abbia paura di sfidare lo status quo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

La tua vita privata può essere incredibilmente eccitante, poiché la devota Giunone nella tua casa dell'intimità si sincronizza con l'anticonvenzionale Urano nella tua zona di casa. Una nuova visione dell'impegno può elevare la tua relazione e la tua vita familiare. Di solito non sei uno che fa le cose secondo le regole. La tua capacità di modernizzare è senza pari. Sii alla ricerca di modi insoliti per rendere la tua vita più soddisfacente. Se sei single e stai cercando, potresti anche essere dell'umore giusto per provare qualcosa di nuovo. Potresti essere attratto da qualcuno che non ha paura di far sventolare la sua bandiera da stravagante. Nessun giudizio, Acquario.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Conviene intrattenere una nuova visione delle relazioni, poiché Giunone, attenta all'impegno, nella tua casa della partnership, si sincronizza con Urano progressivo nel tuo regno mentale. Se sei in coppia, stringere un accordo insolito con il tuo partner può dare nuova vita alla tua relazione. Non preoccuparti di come appare agli altri. Ciò che conta è che funzioni per te. Se sei single e pronto a sistemarti, sii onesto su ciò che stai cercando. Osate condividere le vostre speranze e i vostri sogni più anticonvenzionali. Una conversazione onesta e sentita potrebbe rivelare che tu e una persona di interesse siete sulla stessa lunghezza d'onda. È bello quando una persona abbraccia le tue stranezze ed eccentricità.