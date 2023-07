Oroscopo di oggi 5 luglio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 5 luglio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 5 luglio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 5 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Una conversazione su una questione delicata può innescarsi quando il comunicatore Mercurio si scontra con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Mentre la luna è in un Acquario distaccato, potresti credere di essere intoccabile e di poter mantenere la calma in situazioni di stress elevato. Tuttavia, sei solo umano e i tuoi sentimenti possono essere feriti quando le parole di qualcuno colpiscono un nervo scoperto. È saggio prestare attenzione quando si ha una discussione difficile. Se ti senti sopraffatto, va bene che tu dica all'altra persona che devi rivisitare l'argomento in un secondo momento. Potrebbe esserci molto da disimballare. Concediti il ​​tempo per capire le cose.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 5 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Potresti credere che ciò che non conosci possa ferirti mentre il curioso Mercurio nel tuo regno mentale si scontra con il vulnerabile Chirone nella tua segreta dodicesima casa. Qualcuno sta cospirando contro di te o sta parlando di te alle tue spalle? O è tutto nella tua mente? In questo pazzo mondo, ci sono più che sufficienti cose di cui preoccuparsi. Non è necessario aggiungere dubbi non comprovati all'elenco. La vulnerabilità che senti può essere collegata alla sensazione di non avere il controllo. Trova conforto nell'idea che tutti siano sulla stessa barca.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 5 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Le acque tranquille scorrono profonde con la luna piena del Capricorno nella tua enigmatica ottava casa. Un intimo incontro sessuale o emotivo può essere un affare piuttosto succoso. I sentimenti di qualcuno (forse i tuoi) potrebbero essere molto più profondi di quanto immaginassi. Riesci a lasciarti vivere l'esperienza senza cercare di capirlo? Ciò che senti può essere difficile da esprimere a parole poiché la luna si oppone all'espressivo Mercurio. Alcune cose è meglio non dirle. Anche le risorse condivise o il debito potrebbero essere nella tua mente. Questo è il momento perfetto per risolvere questioni in sospeso con prestiti, credito, alimenti, eredità o fondi condivisi. Accontentati di un'equa distribuzione. Spingere di più può causare problemi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 5 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Sei incline a suonare il clacson mentre il chiacchierone Mercurio è nel tuo segno, portando l'autopromozione a nuovi livelli. Invece di attirare l'attenzione sui tuoi punti di forza, è probabile che esponga le tue debolezze mentre Mercurio si scontra con Chirone fratturato in cima alla tua carta. Una conversazione con un genitore, un capo o una figura autoritaria può deludere le tue speranze. Se non stanno comprando quello che stai vendendo, probabilmente c'è una ragione per questo. Sei premuroso e sincero? O stai dicendo agli altri quello che credi vogliano sentire? Non devi prendere le critiche sul personale, ma vale la pena chiedersi se c'è del vero in quello che viene detto. Potrebbe salvarti da un errore in futuro.