Oroscopo di oggi 5 luglio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 5 luglio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 5 luglio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

La Luna Nuova nel Cancro sentimentale e nel regno della tua casa e della tua famiglia segnala un rinnovamento della tua vita privata. I semi che pianti nelle prossime settimane potrebbero determinare cosa sboccerà nell'anno a venire, quindi sii consapevole delle scelte che fai. Potrebbe sorgere un conflitto tra le tue responsabilità personali e professionali poiché il sole e la luna si oppongono alla nutriente Cerere. Dare al tuo lavoro o a un capo bisognoso l'attenzione che richiedono può lasciarti senza tempo per occuparti degli affari personali. In alternativa, troppa attenzione alla tua vita personale può far pensare ai superiori che non ti importa della tua carriera. Non esiste una risposta giusta o sbagliata. È una questione di dove risiedono le tue priorità.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Sentirai un rinnovato entusiasmo per ciò che sta accadendo intorno a te con la Luna Nuova in Cancro e la tua terza casa. Incontrare le tue persone preferite può essere super stimolante. Ti piacerà stare con persone premurose che sanno come stanno le cose. Mentre il sole e la luna si oppongono alla nutriente Cerere nella tua casa di coscienza superiore, desidererai concetti che nutrono il tuo cuore e la tua mente. Potresti essere frustrato dalle persone superficiali che non riescono a grattare il tuo prurito. Non tutti sono sulla tua lunghezza d'onda. Sii paziente e gentile con le persone che non riescono ad andare in profondità. Ci sono molte persone intorno a te che sono al tuo livello e possono relazionarsi con la saggezza che porti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

La Luna Nuova nel Cancro attento alla sicurezza e nella tua casa dei guadagni segnala un rinnovamento per le finanze. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa darà i suoi frutti nell'anno a venire, quindi sii intelligente nelle scelte che fai. Con Cerere nutriente nella tua zona di risorse condivise, potresti avere più supporto esterno del solito. Tuttavia, poiché il sole e la luna si oppongono a Cerere, aspettarsi che gli altri si prendano cura delle tue esigenze non è saggio. Il supporto potrebbe avere delle condizioni e accettarlo potrebbe complicare la tua relazione. Flettere la tua indipendenza può livellare il campo di gioco e darti maggiore sicurezza. Sei più capace di provvedere a te stesso di quanto pensi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

L'atmosfera è di auto-potenziamento con la Luna Nuova nel tuo segno. Sono anni che non ti senti così riposato. Oggi, vorrai andare dove ti porta l'ispirazione e fare le tue cose. I desideri personali potrebbero entrare in conflitto con le esigenze della relazione, poiché il sole e la luna si oppongono alla bisognosa Cerere nel tuo settore di partnership. Anche se sei il maestro dell'attaccamento, potresti provare risentimento per qualcuno che ostacola il tuo stile. Riesci a scendere a compromessi e soddisfare le esigenze reciproche? Se sei single, metterai a rischio la tua felicità se credi che una relazione ti completerà. Che tu sia in coppia o single, la tua felicità risiede dentro di te. Abbraccia la tua indipendenza e abbi fiducia nel fatto che puoi darti ciò di cui hai bisogno.