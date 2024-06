Oroscopo di oggi 7 giugno 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 7 giugno 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 7 giugno 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Venere nella tua casa della comunicazione ti incoraggia ad esprimere i tuoi sentimenti. Tuttavia, l’apertura sarà più facile a dirsi che a farsi quando Venere e il cauto Saturno si scontreranno. Potresti preoccuparti di come arriveranno le tue parole e se l'altra persona si sente come te. Con una quadratura Luna-Nettuno che dà il tono alla giornata, non sorprende che potresti sentirti un po' scoraggiato. Tuttavia, è intelligente ricordare che i sentimenti non sono fatti. Non forzarti a fare una rivelazione per la quale non sei pronto. Saprai quando sarà il momento giusto per aprirti.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Potresti sentirti obbligato a spendere soldi senza dover uscire con un amico o partecipare a un evento sociale. Poiché il tuo sovrano, Venere, nella tua casa dei guadagni si scontra con Saturno restrittivo nella tua zona comunitaria, potresti sentirti sotto pressione ad andare d'accordo con il gruppo. È difficile divertirsi quando sei preoccupato per le spese. È anche stressante dire di no e deludere qualcuno. Segui il tuo cuore (e il tuo budget) e fai ciò che è giusto per te. Con una quadratura Luna-Nettuno che dà il tono alla giornata, è naturale che tu possa sentirti in ansia per le spese.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Non puoi fare a meno di brillare con l'incantevole Venere nel tuo segno. Quando attivi il fascino, nessuno è più seducente di te. Un cenno del sorvegliante Saturno nel tuo settore professionale suggerisce che ci vorrà qualcosa di più dello stile e del fascino per promuovere i tuoi interessi. Raggiungere un traguardo di carriera o impressionare una figura influente richiederà un’enorme determinazione e un duro lavoro. Metti in pausa il pavone e inizia a mostrare al mondo di cosa sei capace. C'è molto di più in te di quanto sembri. Sarai pronto a fare la tua migliore mossa di carriera.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Venere nella tua casa di auto-distruzione in conflitto con Saturno maturo porta una dose di realtà nelle relazioni extraconiugali, nelle storie d'amore complicate e nell'amore non corrisposto. Potrebbero esserci delle conseguenze se superi una linea che non dovrebbe essere superata. Allo stesso modo, ti causerai dolore aggrappandoti a qualcuno che devi lasciare andare. Sii gentile con te stesso mentre prendi una decisione difficile. Sei più forte di quanto credi. Mettiti le tue mutandine da ragazzone e fai la cosa giusta. Con una quadratura Luna-Nettuno che dà il tono alla giornata, potresti dubitare di te stesso, qualunque cosa tu faccia.